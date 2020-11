Lampičeva začela z grenkim priokusom

Najboljša slovenska smučarska tekačica Anamarija Lampič je na uvodni tekmi nove sezone svetovnega pokala v smučarskem teku v Ruki na Finskem izpadla v polfinalu in zasedla skupno sedmo mesto. V sprintu v klasični tehniki sta zmagala Švedinja Linn Svahn in Norvežan Erik Valnes. V izločilne boje se je uvrstila tudi Eva Urevc in izpadla na zadnjem mestu svoje četrtfinalne skupine ter bila skupno 26.



Slovenska predstavnika se nista prebila iz kvalifikacij. Janez Lampič je bil 45. (+12,98), Luka Markun pa 82. (+25,09) med 86 udeleženci.



»Sem zadovoljna, a je malo grenkega priokusa, ker bi danes lahko, vsaj zdi se mi, prišla tudi v finale. Morda je to že urok tekem v Ruki, ampak se mi zdi, da gre vsako leto bolje. Mislim, da to še ni moja prava forma, počakati moramo do SP v Oberstdorfu. Tam naj bi bila v tisti najboljši formi. Mislim, da so Skandinavke zdaj že res navite in v veliko boljši formi kot jaz,« je povedala Lampičeva.



»Že v kvalifikacijah sem imela malce težav z oprijemom in tudi zaradi tega je bil zaostanek malce večji. V četrtfinalu je bil oprijem zelo dober, a sem imela malce počasnejše smučke na spustih, v polfinalu pa so bile smuči res na visoki ravni, toda startala sem čisto levo. Bila sem v ozadju, nisem se mogla prebiti naprej in to je bil, vsaj zdi se mi tako, ključen razlog, zakaj danes nisem bila v finalu.«



V soboto bo na istem prizorišču tekma na razdalji, tudi v klasični tehniki, v nedeljo pa bo še zasledovanje v prosti.