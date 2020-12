Včeraj dopoldne se je Domen še javil, potem se je za njim izgubila vsaka sled

Včeraj ob 19.08 se je na območju Grintovca začela iskalna akcija zaradi pogrešanega planinca. Aktivirani so bili pripadniki reševalnih postaj GRS Kamnik ter Kranj in z obeh strani pregledali območje Grintovca. Okoli polnoči so se zaradi zimskih razmer in sneženja odločili sestopiti in napovedali, da bodo iskanje nadaljevali danes. Pred nekaj minutami so iz kranjske policijske uprave