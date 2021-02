Lampičeva takoj zablestela

Pred dvema letoma je na SP osvojila srebro s Katjo Višnar, zdaj ima posamični bron.

Boj tudi z mehkim snegom

Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Oberstdorfu se je za slovenski tabor začelo sanjsko: že po prvi tekmi končne odločitve je naša reprezentanca po zaslugi sijajne smučarske tekačicezapisana med dobitnice kolajn. Športnica lanskega leta pri nas je v napeti sprinterski preizkušnji osvojila bron, kar je njena prva posamična uvrstitev med najboljše tri na velikem tekmovanju.Smučarski tek je, kar dobro vedo tudi tisti manj pozorni spremljevalci športa, predvsem domena evropskega severa. In tako je tudi v sprintu. In čeravno mora 25-letna svetlolaska iz Valburge pri Smledniku vedno znova usmerjati pozornost tudi k boju s tekmicami iz ZDA, Švice, Rusije, Nemčije, je že dolgo na dlani, da se mora za najvišja mesta največkrat spopasti bodisi s Švedinjami bodisi z Norvežankami. In tako je bilo tudi v tem finalu sprinta s klasičnim korakom – med izbrano finalno šesterico so bile še tri norveške tekačice in dve švedski!Ena od slednjih, in sicer, je osvojila naslov svetovne prvakinje, naši junakinji pa je zgolj kakšen centimeter ob prihodu v cilj zmanjkal, da bi ujela in prehitela drugouvrščenoiz Norveške. Toda tudi tako je bila nasmejana – srebrni kolajni s prvenstva pred dvema letoma, ki jo je skupaj sosvojila v ekipnem sprintu, je zdaj dodala še prestižno uvrstitev med najboljše tri v posamični konkurenci svetovnega prvenstva. V takšnih zelo zahtevnih razmerah na ta dan s pretirano visoko temperaturo za smučarski tek so bile seveda vse napovedi nehvaležne. Naša vodilna tekačica se je brez pretiranih naporov iz kvalifikacij na 14. mestu prebila v izločilni del 30 udeleženk, nato v svoji četrtfinalni skupini gladko zmagala, v polfinalu pa se ob že zelo načeti progi mučila. Toda bila je v hitri skupini, naš nekdanji tekač in biatlonec, zdaj že 14 let strokovni komentator, jo je poimenoval – finale pred finalom.In res se je kot 4. v tej skupini prebila med šesterico, tam garala v elitni družbi na vso moč, kolajno pa si priborila s silovitim finišem v dolgi ravnini. Ni se ji takoj uresničila želja, da bi bila vodilna že po prvih metrih, krepko zmehčana proga je povzročala preglavice vsem: tudi za našo tekmovalko, zdaj že s številnimi izkušnjami iz velikih predstav, je bilo vse prej kot preprosto. »Zadovoljna sem in ponosna nase,« je strnila misli v prvi uradni izjavi, nato pa v hipu poudarila pomembnost izjemnega dela naših serviserjev: »Vsekakor moram biti ponosna tudi na njih! Garajo vso sezono in tudi tu jim od ranega jutra ni bilo preprosto, zdaj pa smo spet dobili potrditev, da so med najboljšimi v karavani, kot bi čarali.« V izločilnih bojih je nastopila tudi, vendar z 28. mestom ni uresničila cilja. Svetovni prvak je v sprintu drugič zapored postal Norvežan, Slovenca sta bila daleč od elite:je bil 48.,pa 55.