Lampičeva ostala brez stopničk, Slovenci se bodo znova pritožili

Najboljša slovenska športnica leta 2020je na uvodni tekmi novoletne turneje v smučarskem teku v Val Müstairju v sprintu proste tehnike izgubila drugo mesto. Tekmovalna žirija je namreč odločila, da je Lampičeva nepravilno ovirala tekmico in potisnila Slovenko na šesto mesto. Smučarska zveza Slovenije je napovedala novo pritožbo.Vodstvo slovenske reprezentance v teku na smučeh je danes po odločitvi tekmovalne žirije na finalu sprinta v skladu s pravili Mednarodne smučarske zveze (Fis) na prizorišču tekme vložilo pritožbo, ki pa jo je Fis zavrnil in obveljala je odločitev, da se Lampičeva uvrsti na šesto mesto.Pri odločitvi je žirija tekmovanja uporabila pravila Fisa, ki govorijo o prehitevanju med tekmo. V skladu s pravili ima Smučarska zveza Slovenije zdaj dodatnih 48 ur za pritožbo na odločitev tekmovalne žirije, kar bo takoj, ko prejme pisno odločitev Fisa, tudi storila, so napovedali pri SZS.Pri SZS menijo, da imajo naslednje argumente: Anamarija Lampič je že prehitela švicarsko tekmovalko, ko je prišlo do nenamernega stika. Tekmovalec lahko med prehitevanjem po smuku (velika hitrost, zmanjšana možnost zavestne kontrole gibanja, ni možno primerjati s tekom na ravnini) zagotavlja svoj način vožnje v skladu s pravilom 343.10.2, dokler s telesom varno ne prehiti tekmeca, pri tem je pomembno, da je potem zaradi velike hitrosti tekmovalec osredotočen na svoj tek.Tako lahko ravna le na osnovi lastnih občutkov, kar pomeni, da po prehitevanju ne more zavestno nadzorovati položaja tekmeca za seboj in postavitve zadnjega dela lastnih smuči med zavojem, so zapisali pri SZS.V takšnem primeru tekmovalec zavestno ne more več voziti v skladu z omenjenim pravilom, menijo pri SZS, in tekmecu za seboj ne more zagotavljati popolnoma varne vožnje v zavoju. V času prehitevanja je Lampičeva ravnala v skladu s pravilom, zato pri SZS menijo, da v tem primeru uporaba omenjenih pravil Fisa ni bila pravilna.Druga tekma turneje Tour de Ski bo prav tako v Müstairju, kjer bodo v soboto ob 12.30 pripravili tek na 10 km klasično za ženske in ob 14.45 na pet km daljši razdalji za moške.