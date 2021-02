Lampičeva in Urevčeva bronasti na svetovnem prvenstvu

Anamarija Lampič in Eva Urevc sta v ekipnem sprintu osvojili tretje mesto (+3,46) na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, pa čeprav se je po zadnji predaji Urevčeve zdelo, da so zmagovalne stopničke predaleč. V zadnji krog se je Lampičeva namreč pognala s šestega mesta. Kljub temu ji je uspelo ujeti tekmovalke pred seboj, nazadnje Rusinjo, in jima zagotoviti medaljo.



Slavili sta Švedinji Maja Dahlqvist in Jonna Sundling, na drugem mestu pa sta bili Švicarki Laurien van der Graaf in Nadine Faehndrich (+0,95).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: