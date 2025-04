Lakersi večji del tekme vodili, a zanje se je na koncu končalo slabo

Košarkarji Los Angeles Lakers so izgubili četrto tekmo prvega kroga končnice lige NBA, tako da proti Minnesoti Timberwolves zaostajajo 1:3 v zmagah. Naslednja tekma bo v četrtek ob 4.00 uri zjutraj po našem času v Kaliforniji.

Drugi zaporedni poraz LA Lakers v Minneapolisu s 113:116 pomeni, da Luko Dončića in soigralce le še en poraz loči od zaključka sezone. Hkrati za napredovanje v polfinale zahoda potrebujejo tri zmage.

Slovenski zvezdnik, ki je tretjo tekmo pred manj kot 48 urami odigral z želodčnimi težavami, je dosegel 38 točk ob metu 13:28 oziroma 5:12 za tri točke. Ob tem je imel le dve podaji in en skok. Na prvi tekmi v Los Angelesu, ki so jo gostje dobili 117:95, je Dončić dosegel 37 točk, na drugi, ko so Lakers izenačili skupni rezultat, jih je zbral 31, na tretji pa zgolj 17, a razlog za to je znan.

Za Lakers je LeBron James dodal 27 točk, 12 skokov in 8 podaj, 23 točk je dosegel Rui Hachimura, 17 pa Austin Reaves, ki je v zadnji sekundi zgrešil trojko za podaljšek.

Izstopal Edwards

Pri Timberwolves je izstopal Anthony Edwards s 43 točkami, 25 pa jih je zabeležil Julius Randle.

Zmagovalec tega para se bo v polfinalu zahodne konference pomeril z boljšim iz dvoboja med Houstonom Rockets in Golden State Warriors.