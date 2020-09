Labodji spev Andree Doviziosa

Motociklistični maček Marc Marquez je na bolniški, ko svetovnega prvaka ni na stezi, miši plešejo. Letošnje svetovno prvenstvo v elitnem razredu motoGP se bo v nedeljo na katalonski progi Montmelo blizu Barcelone prevesilo v osmo od štirinajstih dirk, v doslejšnjih sedmih pa smo videli kar šest različnih zmagovalcev, le Francoz Fabio Quartararo je dobil uvodni preizkušnji v Jerezu. Zato je tudi na vrhu skupnega seštevka za SP po točkah gosto kot še nikoli; vodi Andrea Dovizioso (ducati, 84), le točko pred Quartararojem in Maverickom Viñalesom (oba yamaha), 80 točk ima Joan Mir (suzuki). Velika nagrada Katalonije bo torej spet boj za vsako tisočinko sekunde in vsako točko, najmlajši med elito, 21-letnik iz Nice Fabio Quartararo, pa je v svoji drugi sezoni v razredu motoGP s 4. mestom na zadnji dirki v Misanu spet dobil nekaj zadoščenja za upravičenost misli o naskoku na svetovni naslov. »Barcelonska proga mi je všeč, prepričan sem, da se lahko na njej dobro odrežem,« razmišlja Francoz. Brez sloge pri Ducatiju Andrea Dovizioso je pri 34 letih že izkušen motociklistični lisjak, od vodilne četverice pa je tudi edini, ki si je letos prav na vsaki dirki privozil točke za globalni seštevek. Sredi avgusta je na uvodni dirki v avstrijskem Spielbergu zmagal. No, pravi labodji spev za veterana iz pokrajine Emilija-Romanja, saj po koncu sezone zapušča ekipo Ducatija, pravijo, da sloga ni letošnja prednostna vrlina, vsaj ko gre za odnos bolonjskega motociklističnega dirkaškega hleva in Doviziosa. »Na zadnjih dveh dirkah v tekmovalnem pomenu nismo bili dovolj konkurenčni. Če se še naprej želimo bojevati za naslov prvaka, ne smemo izgubljati časa,« meni v zadnjih letih trikratni svetovni podprvak iz Forlimpopolija. A tudi drugi želijo na stezi dirkaško povedati kar največ, Viñales je zadnji zmagovalec iz Misana, a najboljša uvrstitev 25-letnega Katalonca v Montmelu je bilo do zdaj le 4. mesto. Njegov španski rojak Joan Mir je veliko odkritje sezone, 23-letni Majorčan v motoGP na posamični dirki še ni nikoli zmagal, a dve letošnji drugi mesti ga krepko držita v bitki za naslov svetovnega prvaka. »Pomembno je, da si kolikor se le da na dirkah stalen, torej brez nihanja, in da osvajaš mesta na zmagovalnih stopničkah,« ima Joan Mir svojo filozofijo. In eden od naštetih bo letos v odsotnosti poškodovanega Marca Marqueza tudi postal svetovni prvak.