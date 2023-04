Krznar pohvalil vijolično srce: Maribor po porazu v Ljubljani ugnal Domžale

Večini nogometašev Maribora in njihovim navijačem sezona 2022/23 ne bo ostala v najlepšem spominu. Evropska zgodba se je klavrno končala, naslov slovenskih prvakov je iz Ljudskega vrta odromal v ljubljanske Stožice. Toda za Žana Vipotnika je naravnost sanjska. V 32. krogu 1. SNL je dosegel že 18. gol, ta pa je zadostoval za zmago proti Domžalam. Tako so si vijolični po porazu v derbiju pri Olimpiji priigrali dobro popotnico v jutrišnji polfinalni dvoboj z Bistrico v pokalu NZS.

Prva liga Telemach Olimpija 32 22 4 6 55:31 70 Maribor 32 17 6 9 64:37 57 Celje 32 15 10 7 44:32 55 Koper 32 14 8 10 41:30 50 Mura 32 11 13 8 43:38 46 Domžale 32 11 12 9 44:37 45 Radomlje 32 6 14 12 29:51 32 Bravo 32 8 7 17 30:38 31 Gorica 32 4 11 17 26:50 23 Tabor 32 3 13 16 26:58 22

Ekipa trenerja Damirja Krznarja je s tremi točkami naredila pomemben korak k osvojitvi drugega mesta. Če bi se uvrstila v finale pokala in tam v najboljšem scenariju premagala Olimpijo, bi turbulentna sezona vendarle dobila pozitiven predznak. Proti kakovostni zasedbi Domžal je pokazala, da je poraz v Stožicah ni preveč pretresel in se je vrnila v zmagovite tirnice. Zmaga bi lahko bila tudi višja, a je Vipotnik nekaj priložnosti zapravil. Je pa izkoristil tisto v 47. minuti, ko mu je lepo podal Ivan Brnić.

Zelo pomembna tekma v boju za naslov podprvaka v Prvi Ligi Telemach bo v soboto v Celju, še prej Mariborčane jutri čaka tekma z NK Bistrico, ki se nahaja pri dnu 2. SNL, zato delo ne bi smelo biti pretežko. Krznar, ki je bil v soboto razočaran nad predstavo svojih fantov v Ljubljani, je bil tokrat zadovoljen z odzivom pred 2500 gledalci v Ljudskem vrtu.

»Zelo, zelo pomembna, morda celo najpomembnejša tekma glede boja za Evropo. Potrebovali smo dober odgovor po derbiju, imeli opravka s tekmecem, ki goji specifičen slog igre. Bila je agresivna tekma, tekaško zahtevna. Fantje so se dobro odzvali tudi na pritisk, ki smo jim ga zastavili pred tekmo,« je bil dobre volje Krznar, ki je v vratih pogrešal kaznovanega Ažbeta Juga, manjkala sta tudi Martin Milec in Josip Iličić.

Prvaki rešili točko v Novi Gorici Izidi 32. kroga: Kalcer Radomlje – Koper 1:1 (Ester Sokler 45.; Bright Edomwonyi 2.); CB24 Tabor – Mura 1:2 (Adrian Zeljković 87.; Mihael Klepač 72., 86.), Maribor – Domžale 1:0 (Žan Vipotnik 47.), Gorica – Olimpija 2:2 (Dario Kolobarić 16., 62.; Timi Max Elšnik 20., Pascal Juan Estrada 87.), Bravo – Celje 0:3 (Chukwubuikem Ikwuemesi 31., Aljoša Matko 59., 90.+3.); vrstni red strelcev: 18 – Žan Vipotnik (Maribor), 15 – Mirlind Daku (Mura), 12 – Mario Kvesić (Olimpija), 11 – Martin Kramarič (Bravo). Pari 33. kroga: Domžale – Gorica (petek, 20.15), Mura – Bravo (sobota, 17.30), Celje – Maribor (sobota, 20.15), Tabor – Radomlje (nedelja, 15.00), Olimpija – Koper (17.30).

Domžale so bile od 51. minute brez izključenega Abrahama Nwankwoja. Zanimivo, ekipi sta kot kapetana vodila brata, mariborsko Jan Repas, gostujočo Žiga Repas. »Iličić je moral zaradi težav s stegensko mišico dva, tri dni mirovati. Milec je bil na meji, da bi igral. Nismo hoteli tvegati. Ostali smo tudi brez Roka Kronavetra, morali nadomestiti Juga. Ob igralcu več bi lahko tekmo tudi bolj mirno privedli do konca. Vipotnik je imel še nekaj priložnosti za drugi zadetek, ni se mu izšlo, morda tudi zaradi posledic prejetega udarca v glavo. Toda ni pomembno, en gol je zadostoval. Potrebovali smo takšno delovno zmago. Takšne so pogosto najslajše,« je bil zgovoren hrvaški strateg.

V polfinalu je vsak nevaren

Evropsko vstopnico si lahko Maribor zagotovi že jutri v bližnji Slovenski Bistrici (16.30). Ob zmagi bi bil pritisk v Celju veliko manjši. »Zadnja izkušnja je recept tudi za torek. Ne smemo podcenjevati drugoligaša, gre za polfinale. Kdor je v tej fazi tekmovanja na nasprotni strani, je zelo nevaren. Še posebej zaradi spoznanja, da nas vsi že vidijo v Celju. V tej tekmi lahko veliko izgubimo, a malo dobimo, saj so nas vsi že pospremili v finale. Zato velja dodatno opozorilo, zagotovo bomo morali vložiti veliko truda za uresničitev cilja. Ponoviti moramo sobotno bojevitost, potem ne bo težav,« ostaja optimističen Krznar.