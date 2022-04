Kronaveter in Tavares kot štajersko vino

Nogometaši Maribora so uspešno opravili svoje na zahtevnem gostovanju v Sežani, na poti do cilja – naslova državnega prvaka – bodo sprejeli še štiri izzive. V soboto zvečer jih bo pod Kalvarijo obiskal njihov največji letošnji tekmec Koper, nato bodo po vrsti igrali z Bravom v Šiški (7. 5.), z Aluminijem v Ljudskem vrtu (14. 5.), za konec jih čaka spopad v Fazaneriji (21. 5.). Štajerci torej držijo vse niti v svojih rokah.

Vijoličastim se nasmiha naslov prvič po letu 2019, potem ko so v zadnjih dveh sezonah pokorili slovensko konkurenco Celjani in nazadnje Prekmurci. Toda, pozor, ničesar si ne morejo pripisati vnaprej, tudi letošnje lovorike ne, česar se zaveda tudi njihov trener Radovan Karanović.

»Naredili smo le dodaten korak proti cilju, nič več. Bolj sem vesel odziva mojih fantov med tekmo v Sežani. Ni se lahko zbrati, ko prejmeš gol iz kazenskega strela, toda dobro smo bili psihološko pripravljeni, tudi po zaostanku smo vedeli, kaj moramo početi na igrišču, moralo se je razplesti, kot se je,« je zatrdil Karanović.

Manj napeto na dnu

Razumljivo, da je bil vesel. Zmago na Primorskem mu je namreč prinesel šele veteran Marcos Tavares, ki je za zmagoviti gol potreboval le minuto igre. Mariborčani so v resnici tudi v drugi polčas krenili podobno kot v prvega, niso izgubili potrpežljivosti in zbranosti. In, kot se za prelomne trenutke spodobi, odločile so izkušnje – Tavares šteje 38 let, strelec prvega gola gostov Rok Kronaveter le tri manj.

Boj za prvaka bo v vsakem primeru negotov in nepredvidljiv najmanj do sobotnega »derbija sezone« pod mariborsko Kalvarijo. Manj izenačeno pa je v boju za osmo mesto, ki prinaša zanesljiv obstanek med slovensko elito. To bitko so očitno odločile nekatere okrepitve Radomelj, ki se jim je odrekel splitski Hajduk in so dovolj dobre za slovensko prvenstvo.

Radomljani so si nemara že priigrali odločilno prednost pred Sežano, potem ko so vsaj delno presenetljivo vzeli mero aktualnim prvakom Prekmurcem. Mura je vseskozi zaostajala, čeravno je lovila gol in iskala pot proti zmagi – toda namesto treh točk je ostala brez vsega.

»Zmagali smo s 3:2, lahko bi z 2:3 tudi izgubili. Mura v prvem polčasu ni izkoristila svojih priložnosti, mi smo jih. Ključno je bilo, da smo 'odrezali' od igre Bobičanca in Horvata, ki predstavljata morda najboljšo navezo v ligi. Naslednje tekme v Sežani ne smemo izgubiti, saj ima Tabor lažji razpored kot mi, zato še nič ni odločeno,« je prepričan trener Radomelj Nermin Bašić.

In trener Mure Damir Čontala, ki bije bitko za tretje mesto z Olimpijo, to namreč prinaša zanesljiv nastop v Evropi? »Po prvi naši prečki smo prejeli prvi gol, po drugi prečki pa drugega … Prejeli smo prepoceni gola, ki si ju v boju za Evropo ne smeš privoščiti. Že v Celju pričakujem pravi odziv vseh nas.«

Prva liga Telemach Maribor 32 19 6 7 49:31 62 Koper 31 17 8 6 50:34 59 Olimpija 31 15 7 9 44:32 52 Mura 32 13 11 8 47:42 50 Bravo 32 11 9 12 29:31 42 Domžale 32 10 10 12 39:38 40 Celje 31 11 5 15 37:42 38 Radomlje 32 9 9 14 37:46 36 Tabor 32 7 8 17 27:35 29 Aluminij 31 4 11 16 27:55 23