Kristjan Čeh postavil slovenski rekord

Kristjan Čeh je v metu diska v finskem kraju Kuortane zasedel drugo mesto in prvič v karieri presegel magično mejo 70 m. S 70,22 m je postavil slovenski rekord in dosegel drugi izid sezone na svetu. Prvega ima še naprej svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl, ki je zmagal s 70,55 m.



Čeh in Stahl sta bila že doslej na prvem in drugem mestu po izidih sezone, Šved je bil na čelu z 69,71 m, Čeh pa je 69,52 m vrgel na domačem stadionu na Ptuju 27. maja in tudi takrat dosegel slovenski rekord.

