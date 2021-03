Kristalna nagrada za kristalno čisto zmago

Bila je zelo živčna

Križnarjeva zaslužila 40.000 evrov Skupna zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih Nika Križnar je z nagradami na 17 tekmah v tej sezoni zaslužila 40.378 evrov. Na drugem mestu po zaslužku je Avstrijka Marita Kramer, ki je dobila 40.002 evra, tretja pa je Japonka Sara Takanaši (35.794 evrov). Med slovenskimi skakalkami je Ema Klinec na šestem mestu (22.827 evrov), Urša Bogataj je 13. (9415), Špela Rogelj 18. (7585), Jerneja Brecl 21. (4789) in Katra Komar 29. (1547).

je po odpovedi finalne serije postala zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala za smučarke skakalke. S tretjim mestom v Čajkovskem v Rusiji je najbližjo tekmico Japonkougnala za devet točk, tretjo Avstrijko, tudi zmagovalko zadnje tekme sezone, pa za enajst. Sklepno tekmo na veliki skakalnici je krojil močan veter. Zaradi vse slabših razmer so morali organizatorji dvakrat prestaviti finalno serijo. Po treh tekmovalkah v finalu je sledil nov premor, nato pa se je žirija odločila, da tekmovanje le odpove. Do točk so na zadnji tekmi sezone prišle še štiri Slovenke:je bila 6.,14.,21. in29. Križnarjeva, dvajsetletnica iz Delnic v Poljanski dolini, je Sloveniji priborila šesti veliki kristalni globus v zimskih športih na najvišji ravni. Pred tem sta do njih prišla smučarska skakalca,dvakrat (1996/97, 1997/98) in(2015/16). V alpskem smučanju se ga je razveselila(2012/13),pa je v deskanju na snegu v paralelnih disciplinah slavil v sezoni 2014/15. Hkrati so Slovenke na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberstdorfu osvojile tri kolajne. Z zlatom se je okitila Klinčeva na srednji skakalnici, Križnarjeva je bila na večji napravi tretja, Slovenke so bile ekipno srebrne. V pokalu narodov svetovnega pokala je Slovenija na koncu po drugi ekipni stopnički v Čajkovskem zasedla drugo mesto z 2883 točkami, 150 manj od Avstrije.»Ne morem si predstavljati lepšega dneva! Bilo je težko, težko je bilo čakati, predvsem na zadnji tekmi na vrhu skakalnice. Bila sem zelo živčna, veter je zelo pihal. Na koncu je finalni skok odpadel in bila sem zelo, zelo vesela. Sara Takanaši je zagotovo zelo dobro tekmica, ima 110 stopničk! Z njo se je bilo zelo težko boriti. Menjavanje rumene majice ... nikoli je nisem izpustila, vedno sem dala vse od sebe. Na koncu sem si rekla, da je vedno lažje napadati iz ozadja. To mi je tudi uspelo. V veliki kristalni globus je bilo vloženega ogromno dela. Najprej se moram zahvaliti trenerjuza vso podporo, za vse treninge, za vse, kar mi je dal. Letos so bili skoki na res visoki ravni. In še najbolj pomembno, zahvala družini, ki me resnično vedno podpira. Držijo pesti za mene, jočejo z menoj, se veselijo,« je v Čajkovskem povedala Nika Križnar.Glavni trener Zoran Zupančič je dodal: »Veseli me, da smo bili prav na svetovnem prvenstvu v najboljši formi in da smo nizali resnično dobre rezultate in že v tistem trenutku vzeli kolajne, ki do takrat še niso bile osvojene. V Čajkovskem pa smo bili uspešni po vseh težavah, ki smo jih imeli na SP, ko smo bili izolirani, tudi tu ni šlo brez težav, saj so nas kar porinili v izolacijo. Za dekleti je res težka preizkušnja, velike obremenitve, a smo veseli. Res je, da smo bili na koncu tudi že utrujeni, skrhani, kot kakšen star mož. A ene tekmovalke so se res borile do konca, stopnjevale svoje nastope, druge so malce popustile. Še nas čaka delo, vseeno pa bo težko vse ponoviti.«