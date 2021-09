Krimove tigrice izgubile kremplje

Za rokometašice Krima Mercator se je tekma na Švedskem začela začela odlično, končala zelo slabo. Ljubljančanke upajo, da bo nova sezona lige prvakinj imela obraten scenarij. Poraz z 28:29 pri Sävehofu je presenetljiv, nikakor pa ne tragičen. Za Uroša Bregarja in njegova dekleta je lahko dobrodošlo opozorilo, da bo načrtovana pot med najboljše evropske ekipe bolj trnova, kot so si morda mislili.



Krim je na Švedsko prišel v vlogi absolutnega favorita. Poleti je sestavil zvezdniško ekipo s srbskim pridihom in dvema olimpijskima prvakinjama iz Francije. Začelo se je po pričakovanjih, Krim je takoj pokazal, da se bo zanašal predvsem na obrambo in nova brazilska vratarka Barbara Arenhart kar 11 minut ni prejela gola. Toda udobno vodstvo s 4:0 je naredilo več škode kot koristi za Krim, ki je stavil na povratnice Tjašo Stanko, Andreo Lekić, Katarino Krpež in Allison Pineau.

Mlada ekipa Sävehofa, v kateri je bila edina znana igralka Jamina Roberts, je izkoristila ležernost tekmic, ki se še niso uigrale, in izenačila na 6:6. Med odmorom ob plus 2 še ni kazalo, da lahko Krim doživi hladno prho v predmestju Göteborga. A težave so se nadaljevale, krimovke so skupaj zapravile kar 23 strelov, ob tem je razpadla tudi obramba, ki ji ni mogla zbuditi niti lanska številka 1 v vratih Jovana Risović.



Krim je v tridesetih minutah prejel kar 18 golov. Pri zaostanku s 23:25 so se gostje zbrale in z delnim izidom 3:0 (Pineau, Stanko, Krpež) spet prevzele krmilo tekme, a to se jim je izmuznilo iz rok. Junakinja Robertsova je z desetim golom izenačila, odločilnega pa je 17 sekund pred koncem zabila 19-letna Nina Koppang. Bregarjeva minuta odmora ni obrodila sadov. Olimpijska prvakinja Oceane Sercien Ugolin je izgubila žogo in Švedinje so se veselile nenadejanih točk.

»Žal nismo osvojile tistega, po kar smo prišle. Tekmice so bile v zaključku boljše. Seveda smo razočarane, a prepričana sem, da bomo napake popravile že na prihodnji tekmi,« ostaja pozitivna Stankova, prva strelka Krima s sedmimi goli. Bregar razočaran Krim bo v zelo težki skupini B, v kateri so trije udeleženci zadnjega F4, v nadaljevanju moral pokazati veliko več, najprej že v soboto, ko v Stožice prihaja Györ, prvi kandidat za končno zmago v Budimpešti, kjer želijo nastopiti tudi tigrice. »Odigrali smo zelo slabo, v prvem polčasu v napadu, v drugem pa tudi v obrambi. Ob koncu smo storili nekaj nepotrebnih napak in se branili z dvema igralkama manj. Nismo bili na ravni, ki ga liga prvakinj zahteva. Razočaran sem. Do naslednje tekme se moramo dvigniti,« je bil slabe volje Bregar, ki bo v tej sezoni pod večjim pritiskom kot doslej.



Vsak začetek je težak, še posebno če se zamenjata dve tretjini ekipe. Tudi dva meseca priprav nista prinesla želene forme. Krim vseeno ne bi smel imeti težav z uvrstitvijo med šesterico, pomembno bo, da bo maksimum dosegel, ko se bodo začeli izločilni boji.

