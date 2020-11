Kranjčan blestel ob veliki zmagi

Seveda sta Wembley v Londonu ali Camp Nou v Barceloni zaradi svoje velikosti prav posebna, münchenska Allianz Arena je po vseh zahtevnih merilih nove dobe izjemen nogometni objekt, toda nenadomestljivo romantiko in še vedno užitek za vsakogar, ki je tam navzoč, ponuja prav Anfield Road. Kultni stadion v Liverpoolu, kjer je na sredin večer zablestela Atalanta iz Bergama s slovenskim velemojstrom Josipom Iličićem.



Za slehernega nogometaša, ki se mu ponudi priložnost gostovati na omenjenem stadionu, pa četudi v vrstah tekmeca, je to posebno doživetje. In zato je bil Gian Piero Gasperini, trener moštva iz Bergama, ob izjemni predstavi svojih nogometašev in zasluženi zmagi z 2:0 (Iličić, Gosens) proti angleškim prvakom še bolj ponosen. »To je igrišče, ki ohranja v nogometu posebno mesto. Osvojili smo pomembne točke, a če bi gledal le prestiž, je to zame največja zmaga moštva doslej. In pomislite, Liverpool tu ni izgubil 64 tekem. Vse do tega večera,« so citirali trenerja zmagovitega moštva v najbolj branem italijanskem športnem časniku Gazzetta dello Sport. Za igralca tekme so izbrali Atalantinega kapetana Alejandra Gomeza, Argentinca, za katerega je bil ta dan tako kot za slehernega rojaka ob smrti Diega Maradone še posebno čustven. Gomezu so podelili oceno 7,5, seveda pa so vidno ocenili tudi učinek našega asa z lepo sedmico. Rimski športni dnevnik Corriere dello Sport je Kranjčanu namenil 7,5, še višjo oceno, in sicer 8, pa je prejel v analizi tekme v londonskem Daily Mailu.



Odmevi na Otoku so razkrivali že kar mali šok, češ kako je mogoče, da dinamična in uigrana zasedba trenerja Jürgena Kloppa v vsej tekmi ne sproži niti enega strela v okvir vrat Italijanov na igrišču, na katerem domače moštvo ni izgubilo v skupinskem delu lige prvakov že od 22. oktobra 2014. Takrat je bil na Anfieldu boljši Real Madrid s 3:0 (Benzema 2, Ronaldo). Josipovo posebno leto Tokrat pa je zelo opazen delež k zmagi Atalante prispeval 32-letni slovenski reprezentant. Kako pomembna je bila njegova vrnitev na igrišča po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, je bilo na dlani že pred dnevi pri slovenski reprezentanci, katere podoba z njim je vendarle povsem drugačna od tiste prejšnje, zdaj pa je z golom sredi Liverpoola svojemu moštvu odklenil vrata proti pomembni zmagi, pa tudi sicer je od uvodnih minut deloval zelo zbrano in zavzeto. Sicer bo zanj to leto zapisano kot prav posebno. V mestu, ki je v Italiji najbolj trpelo v prvem valu pandemije koronavirusa, je prestal marsikaj. Obenem je svojemu Kranju, Planini, kjer je odraščal, podaril čudovit otroški park. Nogometna Slovenija pa je navdušena, ker se lepo vrača na svojo prepoznavno raven. Tako kot v sredo v Liverpoolu.