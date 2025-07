Kraljica uživa v trenutku

Švico je zajela prava nogometna evforija, podobna tisti, ko je leta 2008 skupaj z Avstrijo gostila evropsko prvenstvo. Toda tokrat imajo prednost dame. Domača reprezentanca je uprizorila podvig z uvrstitvijo v četrtfinale, tam pa jo danes čaka verjetno previsoka ovira. V Bern prihajajo svetovne prvakinje na čelu z izjemno Alexio Putellas, glavno kandidatko za zlato žogo.

V Kataloniji v teh dneh častijo in obrekujejo čudežnega najstnika Lamina Yamala, ki je podaljšal pogodbo do leta 2031 in dobil magično številko 10, ob tem pa na dan prihajajo fotografije z razvpite zabave za 18. rojstni dan. Njegova klubska kolegica iz Barcelone Alexia Putellas kajpak ne dviga toliko prahu, vendar je prav tako na dobri poti, da postane evropska prvakinja.

Španija je v skupinskem delu dobila vse tri tekme in dosegla rekordnih 14 golov, pri polovici je s tremi goli in štirimi podajami sodelovala 31-letna Putellasova, ki je že od leta 2012 članica katalonskega velikana. Od rojstva je bila navijačica blaugrane, oboževala Rivalda, Ronaldinha in še posebej Andresa Iniesto.

V šoli je morala igrati z dečki in legenda pravi, da je bila kot Maradona, ker jih je preigravala, kot da so metle ... Pri sedmih letih je prišla v Barcelono in leta 2015 postala ena prvih profesionalk v Španiji. Julija 2022 je prva zbrala 100 nastopov za Španijo, toda dan pred začetkom EP si je hudo poškodovala koleno, vrnila se je po enem letu in Španke popeljala do prve lovorike, zlata na svetovnem prvenstvu.

#konec je

Med odsotnostjo je postala aktivistka in javno podprla igralke, nezadovoljne z odnosom španske nogometne zveze, po zmagi na SP pa je bila med glavnimi protagonistkami, ki so zahtevale odstop predsednika zveze Luisa Rubialesa zaradi nespodobnega poljuba soigralke Jenni Hermoso. Putellasova je z objavo na tedanjem twitterju tudi sprožila feministično gibanje #SeAcabó (konec je), sorodno kampanji #jaztudi.

Putellasova ne skriva svojega istospolnega nagnjenja in je pogosto videna v družbi partnerke, vplivnice Olge Rios, ki je bila prva, ki ji je skočila v objem po osvojitvi mundiala v Sydneyju. Čeprav ženski nogomet po zaslužkih zaostaja svetlobna leta za moškim, gre Putellasovi zelo dobro. Ima pogodbe z znamkami, kot so Nike, Cupra, Allianz in Visa, ob tem je ambasadorka modne hiše Mango, ki se zavzema za enakopravnost spolov. Na instagramu ima 3,2 milijonov sledilcev, na leto zasluži več kot 700.000 evrov.

Poškodba dala nauke

Znane so tudi njene številne tetovaže, na eni je upodobljen njen oče Jaume, na katerega je bila zelo navezana. Jaume je po hudi bolezni umrl leta 2012, ko je bila še otrok, in še zdaj Putellasova ob praznovanju zadetkov usmeri prst v nebo v njegovo čast. Teh pa se je nabralo zares veliko, 317 za Barcelono, 134 za Španijo. Z Barcelono, kjer se je kapetanka prijel vzdevek Kraljica, je osvojila osem naslovov španske prvakinje, v letu 2021 in 2022 je bila dobitnica zlate žoge.

V Švici uživa in želi do konca ter zakopati travme s prejšnjega eura. »Bilo je težko obdobje. Poškodbe ti pustijo nauke in začneš ceniti vsak trenutek. Ko si v tekmovalnem ritmu in zasleduješ cilje, se pozabiš ustaviti in ceniti, kar imaš. Ampak zdaj uživam vsak dan.«