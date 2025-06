Kraljevska etapa: vzpon na Golte bo pokazal zobe

Letošnja dirka po Sloveniji vstopa v odločilni konec tedna, ki bo dal skupnega zmagovalca. Prireditelji zelene pentlje so dobili potrditev, da je dirka tudi v manj atraktivnem terminu in z manj zvezdniško zasedbo lahko še kako privlačna, še posebej, če bo današnji vzpon na Golte upravičil pričakovanja. V skoraj 14 kilometrih vzpona prostora za skrivalnice ni veliko, je prepričan Kristijan Koren, v boju za zmago bodo le vrhunski hribolazci.

Na tem vzponu lahko zmagajo le tisti pravi hribolazci.

Kristijan Koren je prepričan, da bo skupni zmagovalec znan že danes. FOTO: Leon Vidic

Peloton letošnje dirke po Sloveniji je v četrtek potrdil, da se tudi na videz enostavna etapa lahko sprevrže v boj za skupno zmago, če je v karavani dovolj poguma za dirkanje na nož. Ob odsotnosti glavnih zvezdnikov slovenskega (in svetovnega) kolesarstva je boj za zeleno veliko bolj odprt kot v preteklosti, za navdušenje slovenskih navijačev je doslej skrbel

Mladi kolesar Bahrain Victoriousa in glavni slovenski up za prihodnje desetletje bo danes pred največjim izzivom v kratki profesionalni karieri. Letošnja kraljevska etapa kolesarjem prinaša 3500 višinskih metrov v 175 kilometrih, glavnino bo zdesetkal vzpon na Podvolovljek, boj za zmago se bo odvijal na Golteh.

»V dneh pred dirko sem znova prevozil vzpon, da sem si osvežil spomin. Že prvi kilometri po lesenem mostu so zahtevni, s hitrim tempom bo takoj prišlo do selekcije, nato pa je vzpon stopničast in pogosto prekinja ritem kolesarjem,« glavni izziv za kolesarje opisuje nekdanji profesionalec iz vrst Liquigasa, Bahrain Victoriousa in državni prvak z Adrio Mobil Kristijan Koren.

Po mnenju 38-letnika je vzpon na Golte dovolj zahteven, da se bodo razlike merile v desetinah sekund, morda tudi v minutah. »V drugi polovici vzpon postaja vedno bolj zahteven, zadnji trije kilometri so zelo strmi, najbolj prav v zadnjem kilometru pred ciljem. Na tem vzponu lahko zmagajo le tisti pravi hribolazci, menim, da bodo brez pomočnikov kapetani ostali že na začetku vzpona, nato se bo dirkalo na nož,« je potek kraljevske etape predvidel Koren.

3500 višinskih metrov v 175 kilometrih prinaša današnja kraljevska etapa Dirke po Sloveniji.

Trška gora budi dolenjske upe

Jakob Omrzel je zmagovalec mladinske izvedbe dirke Pariz-Roubaix. FOTO: Thomas Maheux

Slovenski navijači – ob cesti se jih tudi letos vsak dan zbere zavidljivo število – upajo, da bo do zadnjega ob glavnih favoritihintudi Omrzel, ki lovi še belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki. Po štajerskem preizkusu se bo karavana za konec preselila na njegove domače ceste v okolici Novega mesta, vzpon na Trško goro je kot nalašč za domače presenečenje v režiji Omrzela ali klubskega kolega

»Letos so prireditelji na traso zadnje etape dodali še nekaj vzponov, težko verjamem, da bomo v Novem mestu gledali pravi sprint glavnine. Mislim pa, da do razlike v skupnem seštevku ne more priti, vzpon ni dovolj težak, da bi kdo od favoritov popustil. Zmagovalca dirke po Sloveniji bomo dobili na Golteh,« je prepričan Koren.

Ob zadnjem vzponu zelene pentlje na Golte je skupna zmaga z Reinom Taaramäejem odšla v Estonijo. Morda je letos čas, da na obrobju Kamniško-Savinjskih Alp gledalci znova pozdravijo slovenskega šampiona.