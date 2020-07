Kralj James glavna ovira za našega asa

Do 11. marca, ko so morali zaradi izbruha covida-19 prekiniti ligo NBA, so bili s 53 zmagami v 65 tekmah najuspešnejši košarkarji Milwaukeeja. Prvi nosilci končnice so bili tudi lani, a prilezli so le do finala vzhodne konference, v katerem jih je izločil poznejši prvak Toronto. Zaradi spominov na leto 2019 in premajhnega tržnega zanimanja za moštvo iz šele 31. največjega mesta v ZDA se Američani pred jutrišnjim nadaljevanjem prvenstva le stežka borijo s pomisleki in bliščem klubov z zahodne obale. Še posebno z Los Angeles Lakers, ki so za marsikoga glavni kandidati za osvojitev naslova prvaka. Mnenjski ritem narekujejo že ameriške stavnice. V preglednici 20 največjih prednjačijo jezerniki pred Milwaukeejem, sledijo pa jim LA Clippers, sicer tihi favoriti številnih strokovnjakov, Houston, Boston, Toronto in Philadelphia. Med »slovenskimi« zasedbami se je najvišje, na 8. mesto, uvrstil Denver, ki je v zadnjem pripravljalnem nastopu izgubil z Orlandom s 110:114 brez pomoči Vlatka Čančarja. Tik za njim je Miami z Goranom Dragićem, Dallas pa z Luko Dončićem na čelu zaseda 11. mesto. Toda to so seveda le teoretične napovedi, pravo razmerje sil bo razkrilo igrišče. Delno že uvodni dvoboj nadaljevanja rednega dela lige NBA v Orlandu med obema moštvoma iz Los Angelesa. Zgodovina je na strani jezernikov, saj s 16 šampionskimi lovorikami (zadnjo so osvojili leta 2010) na večni lestvici zaostajajo le za Bostonom s 17. Milwaukee je osvojil edino trofejo daljnega leta 1971, LA Clippers pa se niso nikoli uvrstili niti v finale zahodne konference in delajo družbo desetim še vedno dejavnim klubom, ki se še niso povzpeli na prestol. Po prihodu najboljšega košarkarja lanskega finala Kawhija Leonarda iz Toronta in odličnega krila Paula Georgea iz Oklahome pa v Kaliforniji odmeva nekoliko drugačna pesem, ki bi lahko prekrižala račune njihovim mestnim tekmecem. V zadnji številki časnika LA Times se vendarle sprašujejo, ali bo letos lovoriko za najboljšega igralca osvojil LeBron James z LA Lakers ali Giannis Antetokounmpo z Milwaukeejem, drugim skorajda ne namenja možnosti.

Lovi Salleyja in Horryja

James je letos šele 11. na lestvici najboljših strelcev sezone, a njegovo povprečje 25,7 točke je še vedno vrhunsko za 35-letnika. Upoštevati moramo, da je hkrati vodilni podajalec prvenstva (povp. 10,6 asistence), da je po lanskem prihodu izjemnega krilnega centra Anthonyja Davisa preložil lep del bremena na njegova ramena in med uspešnim bojem za vlogo prvega zahodnega nosilca pametno stopnjeval pripravljenost za odločilne dvoboje končnice. Več kot štirje meseci prisilnega premora so resda marsikaj postavili na glavo, tudi taktiziranje trenerjev z energijo največjih zvezdnikov, pa vendar bi težko z argumenti izpodbijali napoved, da bi lahko Los Angeles postal tretja šampionska postaja kralja Jamesa; dve trofeji je osvojil z Miamijem (2012 in 2013), eno s Clevelandom (2016). Na vrh sta se s tremi različnimi moštvi v vsej zgodovini lige NBA povzpela le dva košarkarja. Najprej štirikratni prvak John Salley z Detroitom (1988-89), Chicagom (1996) in LA Lakers (2000), nato še sedemkratni Robert Horry s Houstonom (1994-95), LA Lakers (2000–2002) in San Antoniom (2005 in 2007). Ali se bo na seznam uvrstil še en jezernik, prvič v vlogi udarnega moža? Antetokounmpo je deset let mlajši, njegova letošnja statistika pa je fantastična: 29,6 točke na tekmo s 54,7-odstotnim metom iz igre in 13,7 skoka, ob tem je kandidat za naslov najboljšega obrambnega košarkarja sezone. A še vedno je zgolj adut »majhnega« Milwaukeeja z eno nogo večno na izhodnih vratih. In če tokrat ne bo z njim osvojil šampionskega prstana, bo po letošnjem izteku pogodbe prag bržkone tudi prestopil in se odpravil med »velike«.