Kraft svetovni prvak, najboljši Slovenec na 5. mestu

Avstrijski smučarski skakalec Stefan Kraft (276,5 točke) je novi svetovni prvak na veliki skakalnici na prvenstvu v Oberstdorfu. V močnem sneženju je srebro osvojil Norvežan Robert Johansson (272,1), bron pa domačin Karl Geiger (267,4). Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (258,5), ki je v finalu napredoval na peto mesto. »Kljub težavam sem povedal, da se vnaprej ne bom predajal, da se bom boril. Veseli me, da je forma ostala tako visoka. Zmanjkal mi je kakšen skok za trening ali dva, vendar zaradi težav v četrtek žal nisem mogel skakati. Moram biti zadovoljen tudi s petim mestom,« je dejal Anže za TV Slovenija.

Dva padca v močnem sneženju

Cene Prevc (253,2 točke) je bil deveti, Peter Prevc (233,5) pa 16. Brez nastopa v drugi seriji je ostal Bor Pavlovčič, ker ga je žirija tekmovanja diskvalificirala zaradi neustreznih smuči. Medtem ko je prvo serijo zaznamoval padec japonskega šampiona Rjojuja Kobajašija, ki mu je ob pristanku v močnem sneženju vzelo smučko in je ostal brez druge serije, pa je v finalu prav tako po pristanku padel branilec naslova Markus Eisenbichler. Oba sta jo odnesla brez težjih poškodb.

Granerud okužen

Najboljši skakalec to zimo Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je v četrtek predčasno osvojil veliki kristalni globus, po četrtem mestu na srednji napravi danes ni tekmoval zaradi okužbe z novim koronavirusom.



V soboto bo za skakalce še zadnje dejanje letošnjega SP, ekipna tekma, ki se bo s prvo serijo začela ob 17. uri. Selektor se je odločil, da bodo Slovenijo zastopali Lanišek ter bratje Prevc, Peter, Cene in Domen.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: