Kot uigran orkester z dirigentom s št. 77

Četrti igralni dan na 19. svetovnem prvenstvu v košarki se je začel z zgodovinskima zmagama za Južni Sudan in Zelenortske otoke, nadaljeval z uspehi uveljavljenih sil ZDA, Španije, Srbije in – Slovenije. Bratovščina Luke Dončića je imela pred seboj visoko oviro (dobesedno), a jo je zanesljivo preskočila. Gruzija je vodila zgolj štiri minute, zadnjič v 14. minuti. Zmaga z 88:67 (63:50, 45:33, 16:17) je prinesla le en razlog za zaskrbljenost, poškodbo Jake Blažiča.

Za slovenske reprezentante je imel uspeh proti debitantki na SP, ki ima vendarle izjemno rutinirane košarkarje in izkušnje z zadnjih petih EP, večkratno težo. Sami sebi in javnosti so dokazali, da lahko igrajo veliko bolje v obrambi, kot so v minulem mesecu, okrepili pa so si tudi tekmovalni status. Zaradi zmage Zelenortskih otokov nad Venezuelo si sicer v teoriji še niso zagotovili napredovanja v drugi krog, toda jutri jih lahko izloči zgolj poraz z več kot 23 točkami proti afriški zasedbi.

»Zadovoljen sem z našo obrambno predstavo, saj ni lahko igrati proti takšnim orjakom. Vse smo vložili v defenzivne napore in pustili srce na parketu. Potrdili smo, da je sleherna tekma zgodba zase in onemogočili glavne adute nasprotnega moštva,« je razplet ocenil slovenski selektor Aleksander Sekulić. Med Gruzinci je nekoliko bolj prišel na svoj račun le San Antoniov krilni center Aleksander Mamukelašvili (21 točk), drugi trije visoki aduti – Tornike Šengelia, Goga Bitadze in Giorgi Šermadini – so družno zmogli le 20 točk. Slovenija je ob tem dobila skok s 40:32.

Dončić prvi strelec SP

Prvo ime dvoboja je bil pričakovano Dončić s 34 točkami (za dve 6:11, za tri 3:9, prosti meti 13:17), 10 skoki in 6 asistencami, s povprečjem 35,5 točke vodi tudi na lestvici najboljših strelcev SP pred Rondaejem Jeffersonom iz Jordanije (31,5). Na parketu je prebil 32 minut in skrbel, da nihanja niso bila prevelika, čeprav se jim ni bilo mogoče povsem ogniti. Niti po odličnem začetku in vodstvu 14:2 niti v tretji četrtini, ko je Gruzija zadnjič zagrozila pri rezultatu 50:44.

Spodbudni so bili tudi trenutki brez Dončića v igri. Prvič si je privoščil počitek v 14. minuti pri zaostanku z 28:29, ko se je vrnil na fronto, je Slovenija vodila s 40:32, z nizom trojk pa nato pobegnila na neulovljivih 72:50. Drugi najučinkovitejši strelec je bil Klemen Prepelič s 15 točkami, toda uspeh lahko pripišemo celotnemu orkestru z dirigentom s številko 77.

»Dosegli smo pomembno zmago, še posebej pa je razveselila naša igra v obrambi. Odlično je bilo tudi vzdušje v dvorani. Pot do Okinave je sicer dolga, toda naši navijači so nas lepo podprli. Hvala jim,« je poudaril kapetan Dončić. Popolno zadovoljstvo je preprečila Blažičeva nezgoda. Ko je po trčenju z Bitadzejem obsedel na tleh, mu je za vrat padel Šengelia in odpeljali so ga na pregled z magnetno resonanco. Strelci za Slovenijo: Dončić 34, K. Prepelič 15, Dragić 12, Tobey 8, Blažič in Hrovat po 6, B. Prepelič 3, Nikolić in Glas po 2.