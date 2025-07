Neustavljivi Slovenec! Tadej Pogačar zmagal v še eni etapi na Touru (VIDEO)

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec sedme etape na dirki po Franciji. Na 197 km dolgi trasi med Saint-Malom in slovitim klancem Mur-de-Bretagne je bil najboljši po sprintu skupine favoritov. To je bila zanj druga etapna zmaga na letošnji francoski pentlji, skupaj pa že 19. Oblekel je tudi rumeno majico vodilnega.

Na zadnjem klancu sicer Pogačar ni napadal, moči pa je hranil za sprint, ki mu ga je pripravil moštveni kolega Ekvadorec Jhonatan Narvaez. Pogačar je silovito potegnil v zadnjih nekaj 100 m in ugnal drugouvrščenega Danca Jonasa Vingegaarda. Tretji je bil z dvema sekundama zaostanka Britanec Oscar Onley. Mathieu Van der Poel je precej zaostal in se ni vpletel v boj za zmago.

54 sekund prednosti

V seštevku ima zdaj Pogačar 54 sekund prednosti pred danes šestim Belgijcem Remcom Evenepoelom in 1:11 minute pred Francozom Kevinom Vauquelinom. Vingegaard na četrtem mestu zaostaja 1:17 minute, potem ko je v sprintu edini lahko držal stik s Pogačarjem.

21 sekund je izgubil Primož Roglič, ki ima kot drugi najboljši Slovenec v skupnem seštevku na devetem mestu 3:06 minute zaostanka za rojakom.

Za Pogačarja je bila to 101. zmaga v karieri in 13. to sezono. Na Touru ima, kot omenjeno, že 19 etapnih zmag, s čimer se je na večni lestvici na sedmem mestu izenačil z Luksemburžanom Francoisom Fabrom (1908-1914).

V soboto bo na sporedu ravninska etapa od Saint-Meen-le-Granda do Lavala (171,4 km).