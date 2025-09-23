Košarkarji Cedevite Olimpije že štirinajstič postali zmagovalci superpokala

Košarkarji Cedevite Olimpije so štirinajstič postali zmagovalci slovenskega superpokala. Na Polzeli so premagali Krko z 78:76 (17:12, 35:36, 49:59).

Za Ljubljančane je to šesta zaporedna lovorika v superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono oziroma dvoboj med državnim in pokalnim zmagovalcem prejšnje sezone. Glede na to, da je Cedevita Olimpija v zadnjih štirih sezonah osvojila vse domače lovorike, je bil njen tekmec finalist pokala Spar.

Krka ostaja pri šestih naslovih, zadnjega v superpokalu je osvojila 2016, njena zadnja lovorika pa je iz leta 2021, ko je bila najboljša v pokalnem tekmovanju.

Cedevita Olimpija je osvojila 14. zaporedno lovoriko v tekmovanjih Košarkarske zveze Slovenije. V finalih je neporažena od februarja 2020, ko je v finalu pokala Spar pokleknila pred Koprom Primorsko, zadnji naslov, ki ji je spolzel iz rok, pa je bil pokal 2021, ko je morala v polfinalu priznati premoč Krki.

Najboljša strelca pri zmagovalcih sta bila Umoja Gibson z 21 točkami in 16-letni Maks Ciperle, ki jih je zbral 12, na strani Krke pa je bil najbolj učinkovit Lovro Urbiha.