Košarkarji Cedevite Olimpije na dvodnevnem košarkarskem prazniku do nove lovorike

Košarkarji Cedevite Olimpije so četrtič zaporedoma in štiriindvajsetič skupno postali zmagovalci pokala Spar. V finalu v Ljubljani so premagali Krko s 102:71 (23:25, 53:42, 79:58).

Za Ljubljančane je to drugi naslov v sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra, in dvanajsta zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. Zadnji naslov, ki so ga izpustili iz rok, je bil pokal 2021, nazadnje pa so v finalu klonili prav tako v pokalnem tekmovanju eno leto prej proti Koper Primorski.

Krka ostaja pri štirih pokalnih naslovih. Njen zadnji naslov v pokalu in nasploh zadnja osvojena lovorika je iz 2021, ko je prav na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.

Sedmi finale pokala med glavnima tekmecema

To je bil sedmi finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji in drugi zaporedoma - lani je Cedevita Olimpija slavila s točko razlike. Šestkrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka. Najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja je bil Bine Prepelič.

Finalni obračun v moški konkurenci je bil vrhunec dvodnevnega košarkarskega praznika na Kodeljevem. Danes so pokalne prvakinje znova postale košarkarice Cinkarne Celje, devetnajstič skupno in sedmič zaporedoma, okronani pa so bili tudi pokalni prvaki v mlajših kategorijah, Janina iz Rogaške Slatine pri dekletih in Celje med fanti.