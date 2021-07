Košarka: Slovenija igra za vse ali nič (V ŽIVO)

Slovenski košarkarji so z odliko opravili skupinski del olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu, kjer so najprej visoko premagali Angolo, nato pa še Poljsko.



Ob 15.30 se je začela tekma z Venezuelo. Gre za obračun za biti ali ne biti. Poraženec se bo poslovil, zmagovalec bo v nedeljo igral v finalu. Na olimpijske igre v Tokiu letos konec julija potuje samo zmagovalec turnirja.



V drugem polfinalu v Kaunasu se bosta ob 18.30 pomerili še domača Litva in Poljska. V nedeljo ob isti uri sledi še finale zmagovalcev polfinala, ki bo dal udeleženca olimpijskih iger.

Slovenija : Venezuela 77 : 60* (26:21, 22:20, 23:14) *začetek ob 15.30

