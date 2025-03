Konec zmagovitega niza za Dončića, LeBron se je poškodoval (VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so ponoči v severnoameriški ligi NBA izgubili na gostovanju pri aktualnih prvakih lige Boston Celtics s 101:111. Boston je s tem prekinil zmagoviti niz jezernikov, ki so pred tem zmagali osemkrat zapored. Slovenski as Luka Dončić je dosegel 34 točk ob osmih skokih in treh podajah.

Kelti so dosegli četrto zmago v nizu ter so z izkupičkom zmag in porazov 46-18 drugi v vzhodni konferenci. Po današnji tekmi si je Boston matematično že zagotovil vsaj dodatne boje za uvrstitev v končnico. Vodilni Cleveland (53-10) je v končnico že uvrščen.

Lakers so pri izkupičku 40-22 in v zahodni konferenci zasedajo tretje mesto za Oklahomo City Thunder (52-11) in Denver Nuggets (41-22). Jezerniki so danes v zadnji četrtini, kljub odhodu LeBrona Jamesa v garderobo zaradi poškodbe, znižali zaostanek 20 točk na enomestno število, a sta na koncu Jayson Tatum in Jaylen Brown potrdila zmago keltov.

Tatum je za 18-kratne prvake lige dosegel 40 točk, 12 skokov in osem podaj, Brown jih je dodal 31. Dončiću, ki je proti Bostonu igral prvič po porazu v lanskem finalu z Dallas Mavericks, je pred poškodbo najbolj pomagal James, ki je vpisal 22 točk ob 14 skokih in devetih podajah, 16 točk je prispeval Austin Reaves.

Naslednjo tekmo bodo Lakers igrali v noči na torek po slovenskem času, ko bodo pol ure čez polnoč gostovali v Brooklynu.