Konec odbojkarskih sanj: Slovenci po porazu z Američani izpadli s SP

Slovenska odbojkarska reprezentanca se po porazu v osmini finala poslavlja od svetovnega prvenstva na Filipinih. Za preboj v četrtfinale so bili boljši Američani s 3:1 (19, -22, -17, -20). Prvenstvo se bo nadaljevalo do nedelje, ko bo okronan 21. svetovni prvak.

Slovenska izbrana vrsta, ki jo s klopi vodi italijanski strokovnjak Fabio Soli, je v izločilne boje napredovala po drugem mestu v skupini E. V njej so premagali Čile in Nemčijo ter tesno izgubili proti Bolgariji. Ta je v osmini finala kot prvouvrščena dobila drugouvrščeno ekipo skupine D Portugalsko in jo danes v Pasay Cityju gladko premagala s 3:0, Slovenci pa so se morali spopasti z Američani, bronastimi z lanskih olimpijskih iger v Parizu.

Erik Shoji in Gabriel Garcia iz ZDA. FOTO: Noel Celis Reuters

Nik Mujanovič, Gregor Ropret in Tonček Štern. FOTO: Noel Celis Reuters

Ti so v skupinskem delu na Filipinih nanizali zmage proti Kolumbiji, Portugalski in Kubi, tudi v boju za četrtfinale pa so bili previsoka ovira za slovensko izbrano vrsto. Predvsem servis je bil tisti, ki je tehtnico nagnil na ameriško stran. Pri ZDA je bil najboljši posameznik Gabriel Garcia s 25 točkami, od tega šestimi asi, pri Slovencih pa je 18 točk dosegel Tonček Štern.