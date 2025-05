Konec je, nogometaši Olimpije so ponovno državni prvaki!

Nogometaši Olimpije so potrdili prvo mesto v letošnji sezoni državnega prvenstva. Naslov so si zagotovili po tem, ko so v predzadnjem, 35. krogu Prve lige Telemach v Stožicah premagali Kalcer Radomlje s 5:0 (2:0).

Olimpija ima tako krog pred koncem nedosegljivih sedem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Mariborom. Ta bo tekmo tega kroga igral v nedeljo ob 20.15 v Kopru.

Osmi naslov

Za moštvo iz Ljubljane je to osmi naslov v dosedanjih različnih oblikah Olimpije v samostojni Sloveniji.

Olimpija bo sicer v zadnjem krogu prihodnjo nedeljo gostovala pri Bravu, Radomlje pa bodo dva dni prej gostile Primorje.