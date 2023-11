Konec desetletnega niza porazov

Cedevita Olimpija ima Budućnost (prihodnost), v 9. kolu košarkarske lige ABA je po desetih letih in enajstih odigranih tekmah črnogorski klub le premagala v dvorani Morača v Podgorici. Do sobote je nanizala devet zaporednih porazov v ligi ABA in še dva v evropskem pokalu v obdobju 2020-22, podgoroško ekipo je v gosteh nazadnje ugnala 6. novembra 2013. Tokrat so Ljubljančani zmagali z 82:81 (24:23, 41:48, 62:63), zabeležili peto zaporedno zmago v ligi ABA, junak tekme pa je bil Shawn Jones, ki je zmagoviti koš dosegel 0,6 sekunde pred iztekom časa. Jones je dobro minuto pred koncem zadel za zaostanek z 78:79, v zadnji sekundi pa po podaji Justina Cobbsa dosegel koš za 82:81.

Cedevita Olimpija ima zdaj v ligi ABA razmerje zmag in porazov 7-2, zaseda drugo mesto, torej liga ABA je eno, evropski pokal, izkupiček 0-8, (za zdaj) drugo. Ljubljančani so na enem najbolj neugodnih igrišč v ligi ABA pokazali veliko volje za uspehom, kljub okrnjenemu igralskemu kadru – manjkala sta najvišja posameznika Karlo Matković in Aleksander Šaškov – so igrali trdno in pogumno, trezno in organizirano so odigrali tudi zaključek tekme. Nadomestili so zaostanek 68:77, to vodstvo so si gostitelji priigrali na začetku zadnje četrtine, in pokvarili debi slovenskemu strategu Andreju Žaklju na klopi Budućnosti.

»Igralci so si zaslužili to zmago, ponosen sem na njih. To je bila naša tretja tekma v šestih dneh, zato je bila zaradi tega tudi zapletena, poleg tega je Cobbs ta teden prvič igral v tandemu s Prepeličem,« je dejal trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani. Drugega slovenskega predstavnika Krko pa danes ob 17. uri v Novem mestu čaka obračun s favorizirano Crveno zvezdo.

Žreb za Pariz

Slovenska reprezentanca bo danes na sedežu mednarodne zveze FIBA v švicarskem Miesu ob 18. uri dobila tekmece v kvalifikacijah za nastop na olimpijskih igrah prihodnje leto v Parizu. Glede na aktualno Fibino lestvico bodo Slovenci z 11. mestom žreb pričakali v prvem bobnu. Med reprezentancami, ki bodo na turnirjih od 2. do 7. julija lovile zadnje štiri olimpijske vozovnice, so višje na lestvici Španci, Latvijci in Litovci, ti so poleg Slovenije v prvem od šestih kakovostnih bobnov.

V boj za Pariz se bodo podali še Italija, Črna gora, Portoriko, Brazilija, Dominikanska republika, Grčija, Gruzija, Egipt, Finska, Nova Zelandija, Libanon, Filipini, Mehika, Angola, Slonokoščena obala, Kamerun, Bahami, Bahrajn, Poljska in Hrvaška. Na vsakem izmed štirih kvalifikacijskih turnirjev bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami. Nato sledi s po dvema najboljšima iz skupin še polfinale in finale, ki bo dal udeleženca OI.