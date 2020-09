Končuje se dirka vseh dirk: Pogačar in Roglič objeta na progi (FOTO, VIDEO)

REUTERS Roglič in Pogačar sta spisala zgodovino. FOTO: Stephane Mahe Reuters

REUTERS Tadej Pogačar pred sklepnim dejanjem. FOTO: Stephane Mahe Reuters

Slovensko slavje v Parizu

eč deset slovenskih ljubiteljev kolesarstva se je danes že popoldne zbralo na Elizejskih poljanah v Parizu, da bi proslavili dvojno slovensko zmago na letošnji dirki po Franciji. Do konca zadnje etape bo tam še skoraj 400 Slovencev, ki so v francosko prestolnico pripotovali dopoldne z dvema čarterskima letoma.

REUTERS Pogačar je oblečen v rumeno. FOTO: Stephane Mahe Reuters

Po komaj verjetnem razpletu v predzadnji etapi letošnje dirke po Franciji, bo imel Tour slovenski zaključek. V 117-letni zgodovini sta Tour prekinili zgolj obe svetovni vojni, letos pa je grozila tudi pandemija novega koronavirusa, ki je francosko pentljo prestavila za dva meseca.A organizatorji se največjemu večdnevnemu vsakoletnemu dogodku v športu niso želeli odreči in so tudi v 107. izdaji pričarali teren za nepozabne boje med kolesarji. Med njimi pa sta izstopala končni zmagovalecin drugouvrščeniMnogi strokovnjaki so prepričani, da sta Slovenca spisala eno najlepših in najbolj razburljivih zgodb v celotni zgodovini tega tekmovanja, ki ima zares dolgo, 107-letno brado. Pogačar pa je s predstavo na kronometru spisal tudi enega največjih posamičnih dosežkov na Touru.Za nagrado bo Pogačar v Parizu poziral kar s tremi majicami, ki prav tako uživajo mitski status. Edine, ki je ne bo oblekel na Elizejskih poljanah, je zelena za razvrstitev sprinterjev.