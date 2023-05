Končna odločitev na Giru prestavljena

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v skupnem seštevku pridobil eno mesto na prvi od treh etap, ki bodo do sobote določile zmagovalca dirke po Italiji. V cilj je prišel kot sedmi ter skupaj z nosilcem rožnate majice, Valižanom Geraintom Thomasom, za katerim tri etape pred koncem zaostaja 29 sekund.

Roglič je v skupnem seštevku s tretjega mesta napredoval na drugo; prehitel je Portugalca Joaa Almeido (UAE Team Emirates), ki zdaj za vodilnim zaostaja 39 sekund.

Roglič po etapi ni bil na voljo za izjave. FOTO: Jennifer Lorenzini, Reuters

Almeida je v etapi od Oderza do Val di Zolda (161 km) zaostal za Rogličem in Thomasom (Ineos Grenadiers), potem ko je močan ritem začel narekovati pomočnik 33-letnega Kisovčana, Američan Sepp Kuss. Vseeno pa je Portugalec omejil škodo, potem ko je zanj dolgo časa narekoval ritem Avstralec Jay Vine.

V zadnjih desetih kilometrih se je zdelo, da poteka bitka pomočnikov. »Poskušal sem narekovati dober ritem, a tak, ki ga lahko preživim. Pomagal sem, kolikor sem lahko. Vedeli smo, da je Almeida nekoliko zaostal, a je res dober, ko dirka v svojem ritmu. Je velik borec,« je dogajanje v etapi povzel Kuss.

Brez panike

Osemindvajsetletnik iz Duranga v ZDA je bil ves čas ob Rogliču, tudi ko je nekajkrat slovenski as zaostal, on in ekipa niso ustvarjali panike.

»Dobro se je počutil in bil zelo samozavesten. Najbrž je bil na trenutke nekoliko preveč sproščen. A kot ekipa smo dirkali dobro,« je o Rogličevem počutju pripomnil Kuss.

»Predvčerajšnjim je bil videti res dobro, toda razlike se na zahtevnih etapah zdijo večje. To se spreminja iz dneva v dan,« je Američan še dodal o 16. etapi na Monte Bondone, v kateri je Roglič izgubil 25 sekund v primerjavi s Thomasom in Almeido.

Kisovčan je danes na trasi, v kateri so morali kolesarji premagati 3700 višinskih metrov, dokazal, da bo do zadnjega atoma moči napadal Thomasa in mu skušal pred Rimom odvzeti rožnato majico.

V zadnjih kilometrih etape je, potem ko je Kuss odvil, narekoval ritem, ki mu je uspel slediti le Thomas. Zadnjih nekaj kilometrov na Val di Zoldo sta vozila skupaj in ciljno črto prečkala kot sedmi in osmi z minuto in 56 sekundami zaostanka za zmagovalcem.

Roglič v dobrem položaju

Roglič po etapi znova ni bil na voljo za izjave, je pa zato Kuss razkril, da so možnosti za spremembe v skupnem seštevku še ogromne.

»Roglič je v dobrem položaju. Jutri je zelo pomemben dan, tudi na kronometru se da izgubiti po več minut, zato moramo ostati zbrani. Ineos Grenadiers imajo majico vodilnega, zato morajo oni najti odgovore,« je taktiko tekmecem prepustil Američan.

Osemnajsto etapo je sicer dobil domačin Filippo Zana (Jayco-AlUla), ki je v zadnjih 200 metrih premogel več moči od Francoza Thibauta Pinota (Groupama-FDJ).

Izkušeni Francoz, ki je v skupnem seštevku s trinajstega skočil na sedmo mesto, je bil znova tisti, ki je večino časa narekoval ritem na zadnjih vzponih, na koncu pa v svoji zadnji sezoni še enkrat več ostal brez etapnega uspeha.

Čaka jih še najtežja gorska etapa

V petek kolesarje čaka najtežja gorska etapa na dirki od Longaroneja do Treh vrhov Lavareda pri jezeru Misurina s petimi kategoriziranimi vzponi.

Prvi je na prelaz Campolongo, nato na prelaz Valparola, ki ima 5,6-odstotni naklon, sledi Passo Giau z drugo najvišjo točko na Giru (2236 nadm. v.) in 9,3-odstotnim povprečnim naklonom ter pred ciljnim vzponom na Tri vrhove Lavareda še prelaz Tre Croci, ki je dolg 7,9 kilometra in ima 7,2-odstotni naklon. Kolesarji bodo v petek v 183 kilometrih premagali 5400 višinskih metrov.

V soboto sledi gorski kronometer lučaj od Slovenije. Na Svete Višarje se bodo kolesarji povzpeli po ozki cesti s povprečnim naklonom 12,1 odstotka in maksimalnim 22 odstotnim, v nedeljo, zadnji dan dirke, je nato na vrsti le še revialna vožnja po Rimu.