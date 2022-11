Končal psihološko bitko z rekordom

Derbi prvega in drugega v 15. krogu v Stožicah je Olimpijo še bolj utrdil na vrhu lestvice 1. SNL. Pred prvima zasledovalcema Koprom in Celjem ima že 11 točk prednosti. V izenačenem dvoboju je krajšo, a brez posledic za zeleno-bele, potegnil tudi Matevž Vidovšek. Uradna statistika je zabeležila, da je Olimpijin vratar po 822 minutah prejel sploh prvi gol v 1. SNL. Koprskega gola na svoj 23. rojstni dan Korošec iz Vuzenice ni mogel preprečiti, a je bil tudi v drugem dvoboju s Primorci eden od junakov 12. Olimpijine zmage v sezoni. V nasprotju z drugimi je bila najbolj taktična. »Štejejo zmage, kaj ne? Prilagodili smo se Koprčanom, ki so v drugem polčasu vse sile usmerili v napad in napadali s petimi igralci,« je preprosto pojasnil taktiko zmagovalcev.

Mura in Bravo danes Izidi 15. kroga 1. SNL – Olimpija: Koper 2:1 (Rui Pedro 9., Svit Sešlar 26.; Bright Edomwonyi 14.), Celje: Maribor 3:3 (Aljoša Matko 25., 49., Damjan Vuklišević 93.; Max Watson 44., Marko Tolić 59. Žan Vipotnik 73.), CB24 Tabor: Kalcer Radomlje 2:1 (Lan Štravs 80., Richard Ndzengue 95; Samsondin Ouro 15./11-m), Domžale: Gorica 5:1 (Franko Kovačević 40., Žiga Repas 44., 47., Bartol Barišić 86., 88.; Miroslav Iličič 84.), danes ob 16.45: Mura – Bravo. Pari 16. kroga: Koper – Domžale (4. t. m.), Gorica – Celje, Radomlje – Olimpija (oba 5. t. m.), Bravo – Tabor, Maribor – Mura (oba 6. t. m.).

Vidovšek je nesporni junak jesenskega dela prvenstva. V evropskih kvalifikacijah je bil eden od tragičnih junakov, potem ko je v Romuniji ubranil dve enajstmetrovki, v Stožicah pri loteriji strelov z 11-m pa ni ubranil nobene. Z vsako tekmo se je nanj tudi stopnjeval pritisk, povrhu se je vmes poškodoval. »Nikoli nisem razmišljal o rekordu. Šel sem iz tekme v tekmo, pomembneje mi je bilo, da zmagujemo. Kako sem se kosal z izzivom? Priznam, imel sem tremo in jo imam še zdaj. Toda iz tekme v tekmo je manjša, ker sem samozavestnejši in bolj sproščen,« je 199 cm visoki vratar opisal svoj psihološki boj z nepremagljivostjo in lov za rekordnim dosežkom Nejca Vidmarja in 1002 minutama brez prejetega gola.

Označuje se za garača

Vuzeničan s stalnim prebivališčem v Slovenj Gradcu in začasnim v Domžalah je šel zelo zgodaj v tujino, iz Brava ga je pri 16 letih potegnila Atalanta. Vratarski trenerji so v zadnjih mesecih lahko videli njegovo tehnično preobrazbo. »Trener Albert Riera mi je pojasnil, kako bomo igrali, in dal vedeti, da moram biti 12. igralec. Visoko smo postavljeni, zato se moram postaviti višje, da lahko pomagam pri dolgih podajah,« je sprejel in dojel Rierova navodila. Igra z nogo zanj ni neznanka in nima le vratarskega talenta. O njem on meni drugače.

Prva liga Telemach Olimpija 15 12 1 2 27:16 37 Koper 15 8 2 5 23:15 26 Celje 15 7 5 3 23:20 26 Mura 14 6 5 3 27:19 23 Domžale 15 5 6 4 25:19 21 Maribor 15 5 3 7 24:25 18 Bravo 14 5 2 7 16:11 17 Radomlje 15 2 6 7 14:28 12 Gorica 15 2 5 8 12:23 11 Tabor 15 2 5 8 11:26 11

»Nisem bil nadarjen otrok in rojen za vratarja ali igralca. Prej bi se označil za 'garača', vedno sem veliko treniral. Že pri šestih letih me je oče usmeril v nogomet. Takoj sem bil vratar.« Olimpija ima odprta vrata do naslova prvaka, Matevž do naziva najboljšega vratarja. Tudi on veliko hvali Riero. »Trener je poglavje zase in je zelo drugačen od drugih, ki sem jih bil vajen. Veliko zna prenesti iz svojih igralskih izkušenj,« je še povedal Vidovšek. Gorazd Nejedly