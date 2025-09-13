Komaj 18-letna Slovenka postala svetovna prvakinja

Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je v švicarski Crans Montani postala svetovna prvakinja v olimpijskem krosu med mladinkami. V boju za zmago je v drugi polovici preizkušnje strla domačinko Anjo Grossmann in osvojila svojo drugo kolajno na SP v karieri.

Osemnajstletna Šerkezi je v švicarskem Valaisu upravičila vlogo favoritinje in osvojila zlato. Po hitrem začetku jo je ujela mlajša Švicarka Grossmann, a je v četrtem krogu pospešila ter si nabrala odločilno prednost. Ciljno črto je s slovensko zastavo prečkala 1:13 minute pred Grossmann, tretja je bila Čehinja Barbora Bukovska z zaostankom 2:50.

»Še vedno ne morem verjeti, da sem zmagala, ampak je ves letošnji in lanski trud končno poplačan,« je povedala Maruša Tereza Šerkezi in dodala: »Progo sem tehnično odpeljala zelo dobro. Proga mi je zelo všeč, verjetno ena izmed ljubših. Tehnična, z ravno prav klanca. Za to, da sem dirko odpeljala brez težav, se želim zahvaliti tehničnemu trenerju Žigi Pandurju in za podporo tudi družini, prijateljem in seveda Kolesarski zvezi Slovenije.«

Šerkezi je sicer lani postala dvakratna evropska prvakinja, potem ko je dobila tako kratko kot olimpijsko preizkušnjo, nato pa je bila bronasta še na SP. Letos je osvojila zlato v kratkem krosu na EP, v olimpijskem krosu pa je bila druga prav za Grossmann.