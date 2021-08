Koga se bojijo francoski košarkarji? Pa tudi navijači ...

Same pohvale na račun Slovenije

V četrtek ob 13. uri se bodo slovenski košarkarji v polfinalu olimpijskega turnirja začeli meriti s Francozi. Te tekme pa težko ne pričakuje zgolj slovenska javnost, temveč tudi francoska, ki opozarja, da Slovenija ni le. Nekateri navijači se te tekme bojijo celo bolj, kot so se bali Američanov.Francoska tiskovna agencija AFP o četrtkovem dvoboju izpostavlja obračun Dončića in francoskega kapetanain piše, da bo morala Francija odlično igrati v obrambi, če bo želela biti uspešna. O Dončiću imajo samo pozitivne besede in izpostavljajo, da je prejel največ superlativov med vsemi posamezniki. Argentinski selektorga je, potem ko jim je nasul 48 točk, označil za najboljšega košarkarja na svetu. Luka ima povprečje na OI 28,3 točke, 10,7 skoka in 8 podaj. Slovenija je zelo napadalno naravnana ekipa, ki je na vseh štirih tekmah na Japonskem dosegla več kot 90 točk, zato francoski mediji poudarjajo pomen čvrste obrambe.Francoski selektorupa, da bodo njegovi varovanci lahko ustavili... »Slovenija je zelo dobra ekipa, ki jo vodi neverjetni Luka Dončić. To bo velik izziv za nas, ampak to je lepota olimpijskih iger. Skušali se bomo prebiti v finale,« praviSpletni portal Basketeurope piše, da je Slovenija majhna po velikosti, a ima številne talentirane igralce, med katerimi seveda izstopa Dončić. Vendar pa že v naslednji sapi dodajajo, da reprezentanca ne premore samo njega, ampak tudi odlično ekipo z 'ognjenim napadom'. Zapisali so še, da se je Slovenija šele pred mesecem dni zagotovila olimpijski nastop, ko je premagala Litvo, potem je svoj niz nepremaganosti nadaljevala v močni skupini v Tokiu z Japonsko, Argentino in Španijo, v četrtfinalu pa je izločila še Nemčijo.Kot opozarjajo nekateri navijači, med njimi je tudi neki, je francoska ekipa bolj atletska, zato se je lažje kosala z ameriško, kot se bo s slovensko. »Najti bomo morali pravo ravnovesje med nadzorovanjem Dončića, da mu ne bomo dopustili, da bo dosegel 50 točk, ampak obenem ne smemo vsega posvetiti njemu,« pa pravi Collet.