Kobayashiju Oberstdorf, Lovro Kos dosegel uvrstitev kariere

Japonec Ryoyu Kobayashi (128,5, 141 m/302,0 točke) je zmagovalec uvodne tekme 70. jubilejne novoletne turneje smučarjev skakalcev v Oberstdorfu. Za njim sta se uvrstila Norvežana Halvor Egner Granerud (132, 133/299,2) in Robert Johansson (135,5, 131/298,6). Lovro Kos je s šestim mestom (126,5/139,5 m/143,1 točke) dosegel uvrstitev kariere.

Peter Prevc (128, 117/249,8) je bil 19., Anže Lanišek (116, 121,5/241,3) 23. in Cene Prevc (122, 110,5/230,7), ki je v drugi seriji močno zamudil odskok, 27.

Boj za zmago je v finalni seriji odprl prav Kos, šesti že po prvem nastopu, ki je pristal pri 139,5 metra in krepko prevzel vodstvo. Takoj nato je bil meter in pol daljši Kobayashi. Solidno sta skočila tudi Norvežan Marisu Lindvik in vodilni v svetovnem pokalu Nemec Karl Gaiger, tretji po prvi seriji, ki pa sta za Japoncem zaostala.

O zmagovalcu sta odločala Norvežana Granerud in Johansson, ki je vodil po prvem delu. Oba sta skočila na zeleno črto, zato so o uvrstitvi odločale ocene in pribitki za vremenske razmere, ki pa so pokazali, da je bil najboljši Japonec, zmagovalec turneje v sezoni 2018/19.