Kobayashi prepričljivo do zmage, Lanišek in Prevc tik pod stopničkami

Japonec Ryoyu Kobayashi (264,1 točke) je zmagovalec prve tekme za svetovni pokal smučarskih skakalcev na norveški turneji na Holmenkollnu nad Oslom. Najboljši Slovenec je bil Anže Lanišek (252) na četrtem mestu. Stopničke je zgrešil za vsega 0,4 točke.

Lanišek je po osmem mestu po prvi seriji v drugo precej izboljšal daljavo skoka in se pognal v boj za stopničke. Te je v tesnem razpletu na vrhu zgrešil za vsega 0,4 točke.

Tudi na tekmi svetovnega prvenstva na veliki skakalnici v Trondheimu četrtouvrščenega Laniška je za las ugnal tretji Nemec Karl Geiger (252,4), drugi pa je bil Avstrijec Jan Hörl (253,3).

Prepričljivo je slavil Kobayashi, za katerega je bila to 35. zmaga v karieri, s čimer je na sedmem mestu večne lestvice zmagovalcev tekem svetovnega pokala. Prevzel je tudi vodstvo na norveški turneji po treh od devetih tekmovalnih serij.

Le mesto za Laniškom je končal svetovni prvak z velike skakalnice Domen Prevc (250,3). Po prvi seriji je zasedal četrto mesto, nato pa eno izgubil, a ostal blizu najboljšim.

Timi Zajc (222,5) je v finalu pridobil devet mest in končal kot 21., medtem ko je Žak Mogel (221,9) zabeležil drugo najboljšo letošnjo uvrstitev in tretje točke za svetovni pokal to sezono s 23. mestom.

Prednost vodilnega v skupnem seštevku kopni

V skupnem seštevku je prednost danes devetouvrščenega Avstrijca Daniela Tschofeniga nekoliko skopnela. Zdaj ima Tschofenig s 1635 točkami še 132 točk naskoka pred rojakom Hörlom. Najboljši Slovenec je Lanišek na osmem mestu s 671 točkami.

V petek bodo skakalci prvič preizkusili letalnico v Vikersundu. Kvalifikacije bodo ob 17. uri, pred tem pa obe seriji za trening. Letalnico bodo preizkusile tudi skakalke, in sicer na treningu ob 10. uri.