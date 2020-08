Ko ni nadzora, sledi razpad sistema

Zadnja etapna kolesarska dirka svetovne serije pred startom Toura 29. t. m. v Nici bi morala razkriti razmerja moči pred vrhuncem sezone. In kriterij Dauphiné je v prvih treh dneh to nalogo tudi opravil, nakar je sledila zmešnjava, ki je do najodmevnejše zmage doslej popeljala 24-letnega Kolumbijca Danija Martineza (Education First), pred začetkom boja za rumeno majico pa pustila kopico odprtih vprašanj.



Za slovenske ljubitelje kolesarstva se najpomembnejši odgovor ni spremenil. Primož Roglič je kljub padcu v 4.etapi, po katerem ni nastopil v sklepni 5. etapi, še vedno med vročimi favoriti za Tour, nedaleč za njim je Tadej Pogačar. Sobotna nesreča ne more izbrisati vtisa, ki ga je Roglič pustil dotlej. Prepričljivo najboljši je bil na svoji prvi letošnji mednarodni dirki Tour de l'Ain, na kriteriju Dauphiné je le še stopnjeval prevlado. Prav tako kot njegova ekipa Jumbo Visma. Že pred Rogličem je zaradi težav s hrbtom odstopil lanski zmagovalec Toura Egan Bernal, njegova ekipna kolega Geraint Thomas in Chris Froome pa nista bila konkurenčna.



Dobra novica iz Rogličevega tabora je, da je bil njegov umik z dirke res le preventivne narave. Po padcu ga pesti hematom na levem stegnu, ki ne bi smel ogroziti njegovega nastopa na Touru. Le sklepne višinske priprave v Tignesu bodo malenkost drugačne. Glede na to, v kakšni prednosti je že bil in da je do odločilnih bojev za rumeno majico še več kot mesec dni, ta padec ne bi smel imeti posledic na Primoževe ambicije. Kvečjemu je bil pravočasno opozorilo, da se lahko tudi najmočnejši ekipi pripeti napaka, ki je ne sme ponoviti. Roglič je bil v trenutku padca namreč sam in ne obkrožen z moštvenimi kolegi, ki prvega favorita Toura ne bi smeli pustiti brez ustreznega varovanja. Številni so plačali davek »Ker Primoža ni bilo več na dirki, smo vedeli, da nobena ekipa ni dovolj močna, da bi prevzela nadzor. Sledil je razpad sistema, agresivno dirkanje in celodnevno izčrpavanje. Številni so plačali davek,« je opisal Andrej Hauptman, ki je kot športni direktor pri ekipi UAE vodil Pogačarja in Jana Polanca.



»Če se Rogliču ne bi primerila nesreča, bi bil ta Dauphiné super za Slovence. Jan in Tadej sta rasla iz dneva v dan. Predvsem Pogačar je bil na koncu spet takšen, kot smo ga vajeni. Ni se mu sicer izšlo v boju za etapno zmago, a tudi ni bil daleč. Tudi pri Polancu, ki je imel nekaj težav z želodcem, se stvari postavljajo na svoje mesto,« je bil Hauptman zadovoljen s Pogačarjevim etapnim 3. mestom in četrtim v skupni razvrstitvi.



Da so številni papirnati favoriti zadnji dan pogoreli (Thibaut Pinot je zapravil po Rogličevem odstopu »podarjeno« zmago, Mikel Landa je etapo začel časovno izenačen z Martinezom, a končal na 18. mestu, Nairo Quintana je odstopil zaradi bolečin v kolenu …) pa zanj še ni pokazatelj, kaj lahko pričakujemo na Touru.



»Pred Tourom ne bi odpisal še nikogar, ker ne vemo, kdo je šel na polno in kdo ne. Tudi pri Froomu je bržkone stanje drugačno, kot kažejo rezultati,« je sklenil Hauptman.