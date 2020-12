Klobuk dol pred Ronaldom!

Najboljši nogometaši v Evropi so spravili pod streho 64 odstotkov sezone v ligi prvakov oziroma 80 od 125 tekem. Letošnje leto prinaša le še zadnje kolo skupinskega dela tega tekmovanja Uefe, po katerem bo znanih vseh 16 udeležencev osmine finala. Zanjo se borijo tudi številni Slovenci.



Torkov in sredin večer bi lahko opisali na različne načine, najvidnejše akterje pa je možno strniti v idealno enajsterico Uefine spletne igre Fantasy Football. V njej bi bili (3-5-2): vratar Trubin (Šahtar) 8 točk; Scholz (Midtjylland) 12, Romero (Atalanta) 12, Guerreiro (Dortmund) 12; Chiesa (Juventus) 12, De Ketelaere (Brugge) 10, Lang (Brugge) 10, Kahveci (Istanbul) 20, Payet (Marseille) 12; Neymar (PSG) 11, Giroud (Chelsea) 20.



Olivier Giroud je postal prvi nogometaš Chelseaja s štirimi doseženimi goli po Franku Lampardu – danes trenerju kluba –, ki je podaril štiri gole Aston Villi marca 2010, še nobeden s Stamford Bridgea pa tega ni naredil v evropskih pokalih. Chelsea je nanizal štiri zmage v ligi prvakov prvič po sezoni 2011/12, v kateri je šel nato vse do konca …



Bolj ko se bližajo resnično odločilne tekme, bolj napeti so večeri pred TV-zasloni, čeravno s praznimi štadioni. Teden je ponudil več dramatičnih derbijev, pri čemer so izstopali dvoboji v Istanbulu, Mönchengladbachu in Manchestru.



Žreb osmine finala bo 14. decembra, kroglico s svojim napisom si je že zagotovila deveterica: Bayern, Dortmund, ManCity, Liverpool, Chelsea, Porto, Barcelona, Sevilla in Juventus. Blizu izpolnitve načrta sta PSG in Lazio – slednji doma ne sme izgubiti z Belgijci –, Atalanta mora za to preživeti gostovanje v Amsterdamu, Atletico pa v Salzburgu. Tudi Inter in Leipzig držita usodo v svojih rokah, na svojih štadionih morata premagati Šahtar oziroma Manchester United. Lahko se zgodi, da bodo plesali v osmini finala Jan Oblak, Samir Handanović, Kevin Kampl in Josip Iličić, kar bi bil lep podvig.



Benjamin Verbič (Dinamo Kijev) in Miha Blažič (Ferencvaros) sta bila v skupini z Barcelono in Juventusom vnaprej obsojena na dvoboj za tretje mesto, ki prinaša pomlad v evropski ligi. V njuni skupini domujeta tudi najboljša nogometaša tega stoletja Lionel Messi in Cristiano Ronaldo; to je nekaj, o čemer bosta Verbič in Blažič čez štirideset let lahko pripovedovala vnukom.

Ronaldo je v resnici zgodba zase, morda bi morala Uefa razmisliti tudi o spremembi imena tekmovanja … Ne gre za to, da ima v domači vitrini kar pet lovorik (2008, 2014, 2016-18), fantastični portugalski nogometaš je v tekmi z Verbičevim Dinamom zabil že svoj 132. gol v tem tekmovanju, kar je veliko več golov, kot drugi zberejo tekem. Lionel Messi kotira pri vsoti 118, vsi drugi so daleč zadaj in ne morejo niti sanjati o trimestni številki.



Ronaldo je ob tem zabil svoj jubilejni 750. gol, kar je prav tako epohalen dosežek, pri katerem se ne namerava ustaviti. Kar 450 od teh golov je zbral v majici madridskega Reala, 118 za Manchester United, 102 za Portugalsko, natančno 10 odstotkov (75) v majici Juventusa in pet za svoj prvi klub Sporting Lizbono. Pred 35-letnim superzvezdnikom z Madeire lahko le snamemo klobuk.