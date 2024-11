Klara Lukan v Milanu z zmago dosegla slovenski rekord

Slovenska atletinja Klara Lukan je v Milanu zmagala v cestnem teku na 10 kilometrov in s časom 31 minut in štirih sekund izboljšala svoj slovenski rekord, ki ga je dosegla 7. aprila v Valenciennesu. Takrat je tekla 31:20 minute.

»Super zadovoljna sem. Letošnjo sezono sem začela in končala z državnima rekordoma. Veliko mi pomenita zaupanje in spodbuda mojega trenerja Tevža Korenta, družine in ekipe, da lahko znova in znova premikam lastne meje. S to tekmo sem končala tudi tekmovalno leto 2024, čez teden dni pa že odhajam na višinske priprave v Ugando,« je povedala Lukan.