Kje bodo zapore zaradi Maratona Franja BTC City

Maraton Franja BTC City je največji rekreativni kolesarski dogodek v Sloveniji in je del svetovne serije maratonov UWCT Grand Fondo.S svojo dolgoletno tradicijo prispeva k promociji kolesarstva in s tem zdravega načina življenja. Kljub ohranjanju kolesarske tradicije maraton iz leta v leto dobiva nove razsežnosti skozi partnersko podporo, globalno razsežnost, obiskanost in pestrost kolesarskih preizkušenj.Velikemu Maratonu Franja BTC City (156 km) in Triglav malemu maratonu (97 km) sta se letos kot partnerja pridružila Krka, d. d., in IKEA Family z družinskim maratonom (25 km), najmlajši se bodo preizkusili na Vzajemninem otroškem kolesarskem izzivu (1,2 km), ljubitelji narave in kulinarike pa se bodo zapeljali po Ljubljanskem barju na Hervisovi Barjanki (83 km).Naročnik oglasne vsebine je KD Rog