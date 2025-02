Keymer do uspeha kariere

Vincent Keymer je nekoliko presenetljivi, a popolnoma zasluženi zmagovalec uvodnega turnirja nove serije v naključnem šahu, ki je potekal v luksuznem letovišču Weissenhaus na severu Nemčije. Dvajsetletnik je s tem prišel do uspeha kariere, saj je to njegova prva zmaga v najelitnejši konkurenci, zanjo pa je prejel 200 tisoč ameriških dolarjev denarne nagrade. Domači adut je bil od vseh daleč najbolj prepričljiv v izločilnih bojih, saj je prav vse tri minidvoboje dobil z identičnim rezultatom 1,5:0,5.

Prvo odmevno zmago je zabeležil v četrtfinalu, v katerem je izločil najuspešnejšega igralca uvodnega dela tekmovanja, naturaliziranega Francoza Alirezo Firouzjo. Do vrha pa je moral premagati še dve velikanski oviri, Magnusa Carlsna v polfinalu in za nameček v velikem finalu še Američana Fabiana Caruano. Obakrat je slavil z belimi figurami in remiziral s črnimi, pri čemer se je v nevarnosti znašel zgolj v drugi partiji proti Carlsnu. Dolgo se je namreč zdelo, da je Norvežan ob zaostanku iz prve partije v zanj značilnem slogu ustvaril pritisk na svojega mlajšega tekmeca in da ga bo v končnici počasi zlomil ter si s tem zagotovil izenačenje in podaljške. Zgolj ena njegova nenatančnost v 32. potezi pa je bila nato dovolj, da se je kasnejši zmagovalec ubranil in si zagotovil napredovanje v finale.

Izra FOTO: Izra

ČRNI NA POTEZI Sindarov – Carlsen, Wangels 2025. S katero potezo črni najhitreje pride do zmage? REŠITEV: 1…Se3! Po 2.fxe3 Lxe3+ 3.Kg2 Lxc1 je beli ob velikem materialnem zaostanku že čez nekaj potez priznal poraz.

V njem je bil nedvomno precej bolj svež od Caruane, ki je v polfinalnem trilerju proti Javohirju Sindarovu po neodločenem rezultatu v rednem delu za zmago potreboval sedem partij podaljšane igre. V predzadnji je ob zaostanku nujno potreboval zmago s črnimi figurami, kar mu je po preobratu na koncu tudi uspelo, boljši pa je bil tudi v tako imenovani zlati partiji, ki je po skoraj osemurnem maratonu naposled odločila drugega finalista.

Brez moči

Oba protagonista te polfinalne drame sta nato za zadnji dvoboj očitno ostala povsem brez moči. Caruana po porazu v prvi partiji ni uspel prebiti Keymerjeve obrambe v drugi, medtem ko je Sindarov izgubil obe partiji proti Carlsnu. Slednji je tako prišel do tolažilnega tretjega mesta. Zmagovalcu je namenil nekaj izbranih besed pohvale in je izpostavil predvsem njegovo hitro in natančno razumevanje pozicijskih značilnosti neobičajnih začetnih položajev v naključnem šahu. V dvoboju za peto mesto je bil Hikaru Nakamura boljši od Nodirbeka Abdusattorova, Firouzja pa je za končno sedmo mesto premagal svetovnega prvaka v standardnem šahu Gukeša Domaradžuja.