Keku ni bilo dolgčas, toda zdaj gre zares

Štirje dnevi ločijo slovensko reprezentanco od spopada s slovito nogometno sosedo Hrvaško. V normalnih razmerah bi šlo za tekmo leta na Slovenskem, namesto prvovrstnega pa bomo spremljali zgolj izjemno pomembno prvo dejanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Slovenski selektor Matjaž Kek izžareva optimizem, navsezadnje so prav vsi njegovi nogometaši v polnem pogonu v svojih klubih po Evropi. Kek bo zbral jato že jutri zvečer, prvi skupni trening bo sledil v ponedeljek, za številne s sindromom težkih nog šele v torek, torej na predvečer tekme s Hrvaško. To bo velik logistično-strokovni zalogaj za vse selektorje v Evropi. Mariborčan je bil v mesecih po novembrskem koncu Uefine lige narodov in napredovanju Slovenije v ligo narodov B podoben študentom v klicnem centru za pomoč naročnikom: ves čas na telefonu in tabličnem računalniku. Ohranjal je stik s kandidati za reprezentanco, si ogledoval njihove tekme in proučeval tekmece. Mu vsaj ni bilo dolgčas – lahko je spremljal tekme Reala, Chelseaja, Milana in Interja! Štiri mesece po bitki za Atene bo treba fante vnovič prešteti. Pogled na njihov učinek v klubih je zadovoljiv predvsem v – obrambi. Če bi preverili uspešnost legionarjev, s katerimi je Kek preživel večino jesenskih bitk v ligi narodov, bi hitro spoznali, da so med vsemi reprezentanti zbrali največ igralnih minut prav branilci. Vratar Jan Oblak je zgodba zase in absolutni rekorder. Ne gre za vnovično lovoriko zamora – za vratarja, ki prejme najmanj golov v španskem prvenstvu –, v kateri Škofjeločanu spet kaže odlično, pač pa za vsoto odigranih minut. Oblak kotira povsem na vrhu s 3150 minutami v majici Atletica. Igral je že na 35 tekmah, odslej jih bo nizal le v španski primeri division, saj ga po porazu s Chelseajem čaka boj na eni fronti. Kaže mu dobro – če bi Atletico (63 točk) v nedeljo zvečer (18.30) premagal Alaves, bi mu nemara še bolje. Real Madrid (57) in Barcelona (59) bosta sprejela zahtevna izziva: prvi danes v Vigu, druga jutri zvečer v San Sebastianu. Oblak bo prišel na zbor reprezentance med zadnjimi. Iličić s polnimi pljuči V nedeljo bo igralo ligaške tekme še sedem reprezentantov, če bodo seveda dobili priložnost: Petar Stojanović v majici Dinama pričakuje Gorico, v Salernu (Vid Belec) bo gostovala Brescia, v Konyi (Nejc Skubic) Alanyaspor. Jon Gorenc Stanković bo s Sturmom gostoval pri Admiri, Blaž Kramer s Zürichom v Bernu, Josip Iličić (Atalanta) bo imel tekmo v Veroni v nedeljo ob 14.30. Atalanta bo zadihala s polnimi pljuči šele zdaj, ko je odmislila Real Madrid. Čaka jo hud boj za položaje dva, tri ali štiri v serie A, saj zanje kandidira šesterica: Milan 56, Juventus (–1) 55, Atalanta 52, Napoli (–1) in Roma po 50 ter Lazio (–1) 46. Inter je daleč spredaj, toda v njegov tabor je vdrl koronavirus, zato so tudi pred njim nepredvidljivi tedni. Keka čaka zahtevna nedelja. Ne gre le za popoldanski trening, zvečer (21.00) ga čaka ogled derbija portugalskega prvenstva med Brago in Benfico. Bomo videli, kakšne volje se bo vrnil v domovino Andraž Šporar (med vsemi aduti je zbral najmanj minut v tej sezoni; 1262) v majici Brage, ki se bori za vrh. Z morebitno zmago bi naredil veliko v boju za tretje mesto, ki morda prinaša kvalifikacije za ligo prvakov. Braga (3.) ima zdaj točko prednosti pred Benfico (4.) in eno manj od Porta (2.), Šporarjev matični klub Sporting močno beži vsem.

