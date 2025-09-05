Kekovi izbranci z remijem začeli kvalifikacije za SP 2026

Slovenska nogometna reprezentanca je uvodno tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 v Stožicah zaključila z remijem 2:2 proti trdovratni Švedski. Gledalcev je bilo 15.679, do zadnje minute pa je kazalo, da bodo gostje odnesli vse tri točke. Potem pa je v 90. minuti udaril Žan Vipotnik in z golom poskrbel za delirij domačih navijačev.

Šok v prvem polčasu

Slovenija je sicer začela podjetno – že v četrti minuti je imel Petar Stojanović izjemno priložnost, a je žogo slabo zadel. Kazen je prišla v 18. minuti, ko je Anthony Elanga s slalomom izigral obrambo in Oblaka ter zadel za 0:1.

Žan Vipotnik proslavlja drugi gol s soigralci. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Drugi polčas je Slovenija začela sanjsko – že v 46. minuti je Sandi Lovrić sprožil z razdalje, žoga pa je švedskemu vratarju Robinu Olsnu spolzela v gol. A veselje ni trajalo dolgo. V 73. minuti je Yasin Ayari znova utišal Stožice in Švedsko popeljal v vodstvo z 2:1.

Vipotnik rešitelj

Ko je že kazalo na poraz, je Benjamin Šeško v 90. minuti podal v kazenski prostor, kjer je bil na pravem mestu Žan Vipotnik in z natančnim strelom postavil končnih 2:2.

Za Slovenijo je to tretji remi proti Švedski v petih medsebojnih tekmah, zmage pa še ni dočakala. A točka je v boju za Katar, Mehiko in ZDA zlata vredna: iz skupine naprej pelje le prvo mesto, drugo prinaša dodatne kvalifikacije.

Naslednji izziv Kekove čaka že v ponedeljek v Baslu, ko se bodo Slovenci pomerili s Švico.

Benjamin Šeško iz Slovenije v akciji s Hjalmarjem Ekdalom in Isakom Hienom iz Švedske. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Šved Viktor Gyokeres v akciji z Oblakom. FOTO: Borut Zivulovic Reuters