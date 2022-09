Kek želi sprovocirati tribune za boj z vikingi

V taboru nogometne Slovenije je vse, kot mora biti: v Stožice prihaja najboljši tekmec v skupini lige narodov B4, legionarji igrajo v najboljši formi zadnjih let, selektor Matjaž Kek uživa najmočnejšo podporo NZS, Slovenci pa bodo našli dodaten motiv za pobeg z dna lestvice tudi v navijačih, ki so pokupili vseh 14.500 vstopnic za današnji spopad Slovenije in Norveške (18.00). Slovenci po štirih krogih kotirajo na zadnjem mestu z dvema remijema, za ohranitev položaja v drugi ligi bi morali premagati najmanj enega skandinavskega tekmeca – bodisi Norveško bodisi v torek Švedsko.

Benjamin Šeško želi načeti norveško mrežo. FOTO: Leon Vidic

»Vemo, kdo nam prihaja v goste, vemo, da ne bo nevaren le Erling Haaland, ki ga omenjajo na vsakem koraku. Za Norvežane igrata tudi Ødegaard in Sørloth, a tudi drugi,« opozarja selektor Kek, ki je ob zvezdniku Manchester Cityja izpostavil vse boljšega vezista Arsenala in napadalca Reala Sociedada. »Gotovo premoremo o Norvežanih dovolj informacij, navsezadnje smo nedavno gostovali v Oslu, kjer smo spremljali dva različna polčasa. Toda zanima me – kot vselej – naša igra, želim, da odpravimo napake z junijskih tekem in nihanja v igri, ki nas zaznamujejo že dlje časa,« je dodal Kek.

Zmagal le Srečko Katanec

Slovenci so v Oslu že dokazali, da je mogoče ustaviti tudi 22-letnega ostrostrelca, ki je v tej klubski sezoni nanizal že 14 golov v 10 tekmah, ob tem pa je s 5 goli prvi strelec Uefine lige narodov. Kek ni želel razkriti sistema igre, s katerim bo poskušal najmanj ponoviti izplen iz Osla (0:0), na vprašanje, ali bo igral s tremi ali štirimi branilci, pa je kot iz topa izstrelil: »Morda bomo igrali s petimi!« Gotovo bodo morali Slovenci izstreliti iz topa tudi kakšen projektil večjega kalibra, če bodo želeli streti odpor vodilnih Norvežanov kot Srečko Katanec 11. oktobra 2013. Strelec vseh treh tedanjih golov (3:0) Milivoje Novaković je v reprezentanci, toda ob igrišču, ne na njem. Odtlej še nis(m)o našli njegovega naslednika.

V Stožicah je vselej motiviran Andraž Šporar, reprezentanca pa je lahko odlično pomirjevalo tudi za oba Benjamina v jati – Verbiča, ki v Panathinaikosu še ni našel svojega položaja pod soncem, in Šeška, ki v Salzburgu morda ne bo dobival toliko priložnosti, kot bi jih, če ga klub ne bi že prodal Leipzigu. Bomo videli, ali bo Kek ocenil, da se vikingov lahko loti z dvema napadalcema. Stadion je razprodan, organizatorji bodo ogrevali navijače od 15. ure naprej, še bolj pomembno je, da bodo pritekli na igrišče z ogretimi motorji tudi slovenski akterji. Brez drsečih startov, grobega prekrška ali dveh in kakšne atraktivne akcije gotovo ne bodo predramili že dolgo spečih navijačev. »Želim pravo duel igro oziroma vse, kar bi lahko sprovociralo tribune, da bi bilo vse skupaj bolj glasno,« se zaveda Kek.