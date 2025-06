Kek želi preizkusiti slovenski karakter

Iz baznega tabora na Gorenjskem je slovenska izbrana vrsta včeraj popoldne odpotovala v Luksemburg, kjer bodo danes ob 19. uri pred zahtevnim izzivom. Domačini so v igralskem vzponu in čeprav je vloga favoritov brez dvoma na slovenski strani, pot do rezultatske potrditve dobrega dela ne bo brez preprek. »Na igrišču moramo izgledati dobro in graditi našo igro, z rezultati se ustvarja dobra atmosfera, s spodrsljaji pride nepotrebna napetost in slaba volja,« soigralce opozarja Jaka Bijol, ki bo ob najverjetnejši odsotnosti Jana Oblaka nosil kapetanski trak.

4 zmage na 4 tekmah je zbrala Slovenija proti Luksemburgu.

Slovenija na štirih dosedanjih tekmah z Luksemburgom še ni oddala točk, le na prvi je prejela zadetek, skupno jih je med letoma 2000 in 2007 dosegla devet. Danes Luksemburg ne sodi več med nogometne eksote, pogled na udarno enajsterico razkriva slovite delodajalce (Benfica, St. Pauli, Hannover, CSKA Sofia, Union Saint-Gilloise, …) in močne naturalizirane adute na čelu z Leandrom Barrierom (Benfica), ki izstopa z ocenjeno tržno vrednostjo 15 milijonov evrov. Primerjava tržne vrednosti po portalu transfermarkt tehtnico močno nagiba na slovensko stran (Luksemburg 25: Slovenija 150 milijonov evrov), na igrišču razlika ne bo tako občutna.

Jan Oblak je treniral, danes pa najbrž ne bo branil. FOTO: Jože Suhadolnik

»Poznavanje naših nasprotnikov (Luksemburg je v zadnjem obdobju igral s Švico in Švedsko, tekmicama v boju za SP, op. p.) je bil eden od kriterijev, Luksemburg sem izbral tudi zato, ker ni tako spektakularno ime. Lahko bom preizkusil karakter moštva v terminu ob koncu sezone, ki za marsikoga ne prihaja ob pravem času. Imajo kakovostne igralce, v tem trenutku bo to pravi preizkus,« o tekmecu spoštljivo govori selektor Matjaž Kek.

Četverica odsotnih

Pred odhodom na brniško letališče in slabi dve uri dolgim čarterskim poletom je Kek potrdil, da bo nekaj udarnih adutov tekmo bržkone izpustilo, čeprav ostajajo v reprezentančni jati. Jan Oblak, Adam Gnezda Čerin, Benjamin Šeško in Petar Stojanović so »zelo vprašljivi za nastop«, najverjetneje jih vsaj v Luksemburgu ne bomo videli na zelenici, morda bo drugače v Celju proti BiH. Njihove težave odpirajo vrata začetne enajsterice novincem in povratnikom v izbrano vrsto. »Osredotočeni bomo morali biti v dvobojih na telo, pomembno je tudi, da mi izkušeni pomagamo novincem pri realizaciji selektorjevih idej. Za nami je dober teden treninga, zdaj sta na vrsti pomembni tekmi, na katerih si ne moremo dovoliti, da bi izgledali slabo. To je zbor kot vsak drugi, vse težave smo odmislili, imamo le en cilj in to so kvalifikacije za svetovno prvenstvo,« pred tudi v psihološkem smislu zahtevno nalogo pravi Bijol.

Blaž Kramer (levo) bi lahko dobil priložnost v napadu. FOTO: Jože Suhadolnik

V obrambi ima selektor še najmanj skrbi, v vratih se Matevž Vidovšek in Igor Vekić potegujeta za priložnost, če Oblak ne bo pravočasno nared za igro. Na Slovaškem je Dejan Petrović že pokazal, da lahko zakrpa luknjo na sredini igrišča ob odsotnosti Gnezde Čerina, največ ugank pa ostaja v napadu. Kot zamenjavi za Šeška se ponujata Blaž Kramer in Andres Vombergar, morda bosta na krilu priložnost dobila tudi Aljoša Matko ali Danijel Šturm, ki imata za seboj uspešni sezoni v slovenski prvi ligi. »Na dveh tekmah imamo možnost, da razširimo kader in dobimo še kakšno novo ime, to bo pomembno v primeru poškodb, kartonov ali slabe forme med kvalifikacijami. V ekipi bo kar nekaj debitantov, prave uigranosti ne bo, a bomo to nadomestili z improvizacijo,« je bil odkrit selektor.

Kek ni David Copperfield

S čim boljšim približkom igre udarne enajsterice bo Kek dobil največ odgovorov o primernosti adutov s klopi za sistem igre, ki prinaša rezultate. Spremembe zato ne bi bile smiselne – in jih tudi ne bo, potrjuje selektor: »Morda je kdo David Copperfield in v dveh treningih lahko spremeni vse, mi pa skušamo delati sistematično, z igro, ki je najboljša za naše igralce. Teorija me ne zanima.«

Na druženju s sedmo silo na Brdu se vodja domače stroke ni mogel izogniti vprašanjem o Eriku Kozjeku, ki je dal prednost avstrijski izbrani vrsti. Ob tej priložnosti je Kek še enkrat potrdil vodilo, ki je v preteklosti koga že stalo vabila v izbrano vrsto: »Srce in želja za igranje v dresu s slovenskim grbom sta glavni, šele nato prideta na vrsto forma in talent. Brez tega pri meni nima možnosti nihče.« Dobro opozorilo udarnim adutom, da bo tudi po dolgi sezoni in v luči manj slovitega tekmeca selektorjeva pričakovanja izpolnila le stoodstotna zavzetost na igrišču.