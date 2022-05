Kek začrtal nov mejnik, Fegic blestel z Realom

V zadnjih tednih smo pisali o tem, kako so bili privrženci v Beogradu, Splitu, Zagrebu navdušeni nad vrhunskimi predstavami Braneta Oblaka, Marka Elsnerja, Džonija Novaka, Grege Židana, takrat prihajajočega asa Zlatka Zahovića ... Klub, za katerega je igralo največ naših rojakov, obenem pa sta bila še na klopi uspešna Matjaž Kek in za njim Simon Rožman, pa je HNK Rijeka.

»Nikakor me ne preseneča, da so bili Slovenci tako uspešni pri klubu iz našega mesta. Pa tudi zdaj sta. Učinkovitost Harisa Vučkića na igrišču mi je zelo všeč, Adam Gnezda Čerin je stalno v enajsterici, lepo se je uveljavil. Pravim, tu zame ni presenečenja. Gre za geografsko bližino, Ilirska Bistrica je, denimo, zelo blizu Reki, hitro se igralci privadijo, jezikovnih ovir skorajda ni,« razmišlja Kristian Sirotich, nekdanji urednik športne redakcije Novega lista, osrednjega dnevnega časnika v tem delu Hrvaške.

Prav v času največjega klubskega uspeha v zgodovini, naslova državnega prvaka leta 2017 pod vodstvom Matjaža Keka v vlogi glavnega trenerja, je bil dolgoletni novinarski kolega v redakciji. Naš sedanji selektor Kek je res lahko posebej ponosen na to obdobje. Kot tudi na vse svoje delovanje pri klubu, od leta 2013 do oktobrskih dni 2018. »Če zdaj pomislim, je takšna doba za trenerja dolga že v matični državi, kaj šele onstran mejá,« je ob klicu o spominih na belo-modre iz Kvarnerskega zaliva dejal Kek: »Z naslovom, ki ga je Reka tako nestrpno čakala, smo zaokrožili dolgo dobo odličnih nogometašev, uglednih trenerjev, fantastičnih navijačev. Tista sezona 2016/17 je bila za klub sanjska, toda sam se bom rad spominjal tudi številnih drugih tekem in dogodkov, ki sem jih doživel prej ali po tem in ne nazadnje še danes ohranjam odlične odnose s številnimi okrog kluba, zlasti pa z izjemnim predsednikom Damirjem Miškovićem.« Ob tem je slovenski selektor dejal, da se spominja prvega srečanja z vodilnimi iz kluba v Ljubljani. Ko so mu predstavili projekt, je trajalo natanko pet minut in že je prikimal vabilu na trenersko klop.

Ko je nogometaše Rijeke vodil najuspešnejši trener kluba v zgodovini, je bilo tudi nekaj vidnih slovenskih igralcev, posebej priljubljen je bil med privrženci napadalec Roman Bezjak. Tudi v reprezentančnem dresu je takrat opozarjal nase. »To je bilo obdobje, ko je pri tem klubu blestel tudi Miral Samardžić. Igra tega fanta z Jesenic mi je bila všeč. Bezjak je zabijal pomembne gole in se tako seveda posebej zasidral v srca zvestih navijačev,« se spominja omenjeni novinarski kolega, pri katerem tako kot pri marsikom, ki do potankosti pozna zgodovino nogometa pri tem prav posebnem klubu, ni nikakršnega dvoma, kdo je poleg trenerja Keka med Slovenci tam zapustil najboljši vtis – Adriano Fegic!

Ajdovec je blestel ob koncu sedemdesetih let in nato še do srede osemdesetih prejšnjega stoletja. »Ta rod igralcev je osvojil dva jugoslovanska pokala, s tedanjim Juventusom z Bettego, Cabrinijem, Tardellijem in drugimi v četrtfinalu evropskega pokala remiziral, o tekmi z madridskim Realom pa se še danes, 37 let pozneje, večkrat pogovarjamo. Rijeka je zmagala s 3:1, Fegic je zabil dva gola,« poudari Sirotich, ki ne pozabi tudi njegovega slovenskega naslednika, Kranjčana Matjaža Florjančiča: »Uf, kako je bil Flore priljubljen med navijači. Bil je super napadalec, še danes živi na Reki.«

Pred vrati kvarnerskega kluba je stal Ljubljančan Borut Škulj, prvi Slovenec pri tem klubu, navijači so imeli radi Sebastjana Cimerotič. Poškodbe so mu preprečile več nastopov v belo-modrem dresu, toda nase je opozoril prav na tekmi, ki Rečanom pomeni največ. »Zabil je gol Hajduku na Poljudu in takrat seveda postal junak fantov iz navijaške skupine Armada,« se nasmehne nekdanji urednik Novega lista.

Pri današnjem moštvu, pred katerim je v četrtek novi veliki pokalni finale v Splitu proti domačemu Hajduku, pomembni vlogi pripadata Adamu Gnezdi Čerinu in Harisu Vučkiću. O obeh v luči prihajajočih junijskih izzivov v ligi narodov razmišlja tudi Kek. Sicer pa že tako ali drugače še vedno temeljito spremlja dogajanje pri svojem nekdanjem klubu: »Še vedno živim tudi v Opatiji, in če je moj prvi dom v Mariboru, ni dvoma, kje sem doma onstran slovenske meje.«