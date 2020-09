Kek v naslednje bitke tudi z Lovričem

Zanima ga tudi gol

Začela Tavčar in Istenič

Kevin Kampl je igral v slovenski reprezentanci do konca obdobja selektorja Tomaža Kavčiča. FOTO: Roman Šipić

Prva letošnja akcija slovenske nogometne reprezentance je potrdila plitkost kadrovskega bazena, iz katerega črpajo selektorji pod dežnikom NZS. Ni čudno, da je večina doslej pogledovala v tujino. Tudiračuna, da bo kmalu vodil, 22-letnega avstrijskega Slovenca, ki je pripravljen okrepiti njegovo zvezno vrsto.Kdo je Sandi Lovrič? »Ne želim špekulirati, kaj bi nam lahko prinesel, saj uradno še nima pravice nastopa za našo reprezentanco. Dejstvo je, da smo ga zaznali, da odločno kaže željo po igranju za Slovenijo in da že vadi z nami, saj je pridobivanje njegovega nogometnega potnega lista v zadnjem delu postopkov,« je o Lovriču povedal Kek. NZS torej čaka le še na zeleno luč Svetovne nogometne zveze (FIFA), saj Avstrijci očitno ne bodo povzročali težav sosedom.»Lovrič nas je obvestil, da se je odločil za Slovenijo, svojo namero mi je potrdil tudi v telefonskem pogovoru. Spoštujem njegovo odločitev, lahko mu zaželim le najboljše na nadaljnji poti,« je komentiral primer športni direktor avstrijske zveze (OFB). Lovrič je zadnje dni že preživel v Ljubljani, med treningom se je večkrat pogovarjal s Kekom in spoznaval režim dela v slovenski reprezentanci. Kdo ve, kako močno bo zaostril konkurenco v zvezni vrsti, ki najmočneje pogreša nove čehe, pavline, korene in kample.Defenzivni vezist iz Lienza, čigar korenine prek staršev segajo na Primorsko – ima še starejša brata –, je v prvih letih kariere dokazal, da ga močno zanima tudi gol. Igral je za vse selekcije Avstrije od U-15 do U-21, za slednjo je odigral 19 tekem in zabil štiri gole. V treh sezonah v majici Sturma je zbral zavidljivih 64 tekem, v ospredju je tudi v Luganu, kamor je prestopil pred sezono 2019/20. V minuli sezoni je namreč igral 34 tekem v ligi, evropski ligi in pokalu ter zbral 3 gole in 8 podaj za gol.Lovrič ne bi bil prvi tovrstni nogometaš, ki bi igral v izbrani vrsti Slovenije. V 90. letih prejšnjega stoletja sta na legendarnem Bežigradu nase opozarjala ​in. Prvi je danes star 46 let, selektorje nanj računal v drugem ciklusu (2000–2002) svojega prvega mandata na klopi Slovenije. V Kranju rojeni zvezni igralec je prišel iz Nemčije, v kartoteki ima sedem nastopov za Slovenijo. Istenič je zbral deset nastopov več, ob tem je danes tri leta starejši. V jato ga je pripeljal selektor, nanj sta računala tudiin Srečko Katanec.Najmočnejši pečat v reprezentanci med vsemi legionarji je pustil, ki je prav zaradi kakovosti tudi najmočneje prebudil slovensko javnost. Čas bo razkril, ali bo odlični nogometaš Leipziga, ki bo letos dopolnil 30 let, še kdaj oblekel majico s slovenskim grbom. Resda ne kaže obetavno kljub nedavnim pozitivnim besedam njegovega prijatelja. Slovenci so ga spoznali v ekipi U-21, ko jo je vodil, med člane ga je pozval, bil je tudi del selekcij Srečka Katanca in Tomaža Kavčiča. Kampl je doslej nanizal 28 tekem za slovensko ekipo A.V tujini je bilo rojenih več (nekdanjih) slovenskih reprezentantov, najmočneje izstopata dva, ki resda od mladih nog živita v Sloveniji:in. Prvi je bil rojen v Bihaću in je bil del rodu, ki je dosegel vrhunec leta 2010 na mundialu v Južni Afriki, drugi prihaja iz Prijedora, prek Jesenic in Kranja se je nazadnje ustalil v Ljubljani. Prav učinek velemojstra nogometne igre Iličića ta čas najmočneje pogrešamo.