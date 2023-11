Kek odprl operacijo København, ki lahko veliko prinese

Zadnji konec tedna pred vrhuncem kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Nemčiji je prinesel bolj ali manj pozitivne novice za navijače slovenske nogometne reprezentance. Večina adutov, na katere bo v tekmah z Dansko in Kazahstanom računal selektor Matjaž Kek, je dobro opravila svoje delo, nekateri so opozorili nase tudi iz »ozadja«.

Konec tedna je pripadel Žanu Vipotniku. Nekdanji Mariborčan je bil osrednji mož Bordeauxa, ki je zmagal prvič od prihoda trenerja Alberta Riere. Vipotnik je najprej namestil gol Pedru Diazu, nato je dva za zmago s 3:1 zabil sam. O »odličnem slovenskem napadalcu« so z izbranimi besedami pisali tudi pri časniku L'Equipe. Bordeaux je zapustil območje selitve v 3. ligo.

Uspešna Slovenca v majici Sturma

Uspešen je bil še en adut, na katerega stavi Kek. Jan Mlakar je v svoji deseti tekmi v majici Pise v serie B vpisal šele drugo statistično točko (za gol ali podajo), po drugi strani pa je obe asistenci za gol prispeval prav na zadnjih dveh tekmah (Como, Südtirol). Še bolj učinkovita sta bila slovenska nogometaša v majici Sturma – Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat. Prvi je prispeval vodilni gol na gostovanju v Celovcu, drugi je zabil celo dva gola, in sicer za gladko zmago nad Austrio s 3:0.

Matjaž Kek bo zbral jato v tradicionalni bazi na Brdu pri Kranju; nekateri so tja prispeli sinoči, večina pa danes. Do petkove tekme z Dansko (20.45) bo opravil predvidoma tri do štiri treninge.

Skupina H: Slovenija in Danska po 19, Kazahstan 15, Finska 12, Severna Irska 6, San Marino 0.

Preostali pari, petek: Kazahstan – San Marino (16), Finska – Severna Irska (18), Danska – Slovenija (20.45); ponedeljek, 20. 11.: Severna Irska – Danska, San Marino – Finska, Slovenija – Kazahstan (20.45).