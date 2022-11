Kek je po tihem pričakoval usodo Šeška

Kako bo leto 2022 končala slovenska nogometna reprezentanca? To je ključno vprašanje za selektorja Matjaža Keka, ki je konec septembra dobil nujni ustvarjalni mir vse do marca 2023, ko se bo začelo zares v boju za euro 2024 v Nemčiji. Bližajoči se tekmi z Romunijo (Cluj, 17. 11.) in Črno goro (Stožice, 20. 11.) sta pravšnja izziva za Slovence, na katere bo računal selektor Kek.

Žreb kvalifikacij za EP 2024 je prizanesel Sloveniji – če upoštevamo status avtsajderja, ki ga uživajo turistični delavci iz San Marina, so Danska, Finska, Kazahstan in Severna Irska premagljivi tekmeci. Toda, pozor, le če bo Slovenija delovala na igrišču kot septembra, torej, kakor je treba v sodobnem evropskem nogometu. Tega se zaveda Kek, ki je razkril seznam fantov, s katerimi bo poskušal podaljšati niz pozitivnih rezultatov tudi v Cluju in tri dni pozneje v Ljubljani.

Na seznamu pet napadalcev Seznam Slovenije, vratarji: Oblak (Atletico), Belec (Apoel), Vekić (P. Ferreira), Vidovšek (Olimpija); branilci: Mevlja (Spartak M.), Stojanović (Empoli), Bijol (Udinese), Balkovec (Alanyaspor), Blažič (Angers), Gorenc Stanković (Sturm), Karničnik (Ludogorec), Sikošek (Maribor), Brekalo (Viking); vezisti: Kurtić (Paok), Zajc (Fenerbahče), Črnigoj (Venezia), Lovrić (Udinese), Gnezda Čerin (Panathinaikos), Elšnik (Olimpija), Horvat (Sturm); napadalci: Verbič, Šporar (oba Panathinaikos), Zahović (Pogon), Šeško (Salzburg), Vombergar (San Lorenzo).

Kek je na zadnjo letošnjo akcijo vpoklical dva novinca – vratarja Olimpije Matevža Vidovška zavoljo različnih težav Jana Oblaka, Vida Belca in Igorja Vekića ter napadalca Andresa Vombergarja, ki je enkrat že pustil dober vtis v reprezentanci B na gostovanju v Španiji.

Vombergar zelo vesel

»Z Vombijem sem govoril, zelo je bil vesel mojega klica. Argentinsko prvenstvo je daleč od oči evropskih navijačev, toda gre za zahtevno ligo, v kateri je Vombergar opozoril nase v majici kluba, ki se je boril za zgornji del lestvice. Preživeti je moral ogromno agresivnih dvobojev. Ne moremo prezreti nobenega nogometaša, ki želi igrati za Slovenijo,« je pojasnil Kek o 27-letnem ljubljencu navijačev Olimpije, ki je v majici San Lorenza zabil 6 golov v 17 tekmah in dodal eno asistenco. Slovenija ne bo odstopala od igre z dvema napadalcema.

Andres Vombergar bo del reprezentance Slovenije. FOTO: Uroš Hočevar

»Vsem skupaj želimo novembra vliti še več pozitivne energije in pokazati fantom, da smo lahko na igrišču obupni, kadar nismo pravi, in zelo dobri, kadar smo pripravljeni na boj. Optimizem želimo prenesti v marec,« je zatrdil Kek, ki bo poskušal na tokratni akciji oživiti še enega napadalnega aduta. Če je Andraž Šporar med najboljšimi akterji grškega prvenstva, Benjaminu Šešku v majici Salzburga ne steče vse od sklenjenega posla kluba z Leipzigom.

»Nisem vesel, da ne igra redno, tega sem se potiho bal že vse od transferja v Nemčijo. Že prvi dan skupnih priprav pričakujem dobrega in motiviranega Benija. Tej reprezentanci je nekaj že dal, zdaj ima priložnost, da položaj obrne v svoj prid in pridobi bogato izkušnjo za naslednja leta. Ne čaka ga lahka sezona, toda njegov izziv je velik,« je zatrdil Kek.