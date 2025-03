Kdo jo lahko ustavi? Nika Prevc do novega uspeha, odlična še ena Slovenka!

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je pred Emo Klinec zmagala na letalnici v Vikersundu na Norveškem, kjer so po prestavitvi tekme na popoldanske ure opravili le eno serijo. Z 213,5 m in 201,1 točke je na svoj dvajseti rojstni dan dosegla dvajseto zmago v svetovnem pokalu in osmo v nizu.

V četrtek je v Oslu že ubranila veliki kristalni globus, dan pozneje je v Vikersundu postavila svetovni rekord, ko je v prvi in tretji seriji poletela 236 metrov.

Ema Klinec, druga Slovenka, je bila druga z 204,5 m (169,8 točke) in je za 31,3 točke zaostala za Prevčevo ter obenem v finalu prva presegla 200 m. Prek te meje je šla poleg Prevčeve le še Nemka Selina Freitag, ki je zasedla tretje mesto (157 točk).