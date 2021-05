Kauzer prvič v tako zapletenem položaju

Lani so morali slalomisti na divjih vodah ostati večji del sezone na kopnem, letošnji spored jim ponuja toliko več izzivov. Prvi vrhunec bo evropsko prvenstvo, ki se bo začelo danes v Ivrei na severu Italije, na katerem slovenski kajakaši in kanuisti ne bodo le branili dveh zlatih in dveh srebrnih kolajn z lanskega EP, temveč se bodo potegovali za tri preostale vozovnice za letošnje olimpijske igre. Prvo si je že priveslala svetovna prvakinja med kajakašicami Eva Terčelj.



Slovenska reprezentanca si je z uspehi na SP 2019 zagotovila po eno olimpijsko kvoto v vseh štirih slalomskih disciplinah. Več si jih niti ni mogla, toda glede na kakovost njenih adutov bo maksimum še vedno premalo za potešitev vseh apetitov. Pri kanuistih se denimo za eno mesto potegujeta Benjamin Savšek, ki je na zadnjih dveh EP osvojil zlato kolajno, ter Luka Božič, bronasti z zadnjega mundiala in drugi v skupnih seštevkih svetovnega pokala 2018 in 2019. Pri kajakaših pa Peter Kauzer, ki je na OI v Riu navdušil z osvojitvijo srebrnega odličja in lani potrdil svojo kakovost z drugim mestom na EP v Pragi, bije ogorčeno bitko z Nikom Testenom in Martinom Srabotnikom. V obeh moških disciplinah bodo o potnikih na Japonsko odločali rezultati iz Ivree, pri kanuistkah pa ima Alja Kozorog prednost pred Evo Alino Hočevar, ki bi morala za zasuk v internih kvalifikacijah osvojiti kolajno. Savšek tretjič zapored? »Na EP sem osvojil že devet kolajn, med posamezniki tri zlate in eno bronasto, zato ne bom preveč razočaran, če mi tokrat ne bo uspelo. V naslednjih dneh zgodovina ne bo pomenila kaj dosti, morda bo prinesla dodaten pritisk, ki ga je že tako nekaj zaradi internega dvoboja z Luko. Proga v Ivrei mi ustreza, je divja, tehnično in telesno zahtevna, zato bom dal vse od sebe, da bi se tretjič zapored uvrstil na OI. Osredotočil se bom na svoj nastop, ne želim si nalagati dodatnega bremena,« razmišlja Savšek, ki bo z Božičem in Nejcem Polenčičem poskušal jutri priti tudi do četrte zlate kolajne na moštveni tekmi kanuistov na EP.

Podobno razmišlja Božič: »Prvi cilj bo visoka uvrstitev na EP, če mi bo prinesla tudi pot na Japonsko, še toliko bolje. Zavedam se, da imam hudega tekmeca, ki je bil odličen na izbirnih tekmah za sestavo reprezentance, na katerih sem imel nekaj težav. Toda zdaj lahko rečem, da v zadnjih petih letih še nikoli nisem bil bolje pripravljen. V minulem letu sem pogosto razmišljal, kako me je pandemija presekala po vrhuncu leta 2019, saj sem v drugačnem obdobju kariere kot Savšek ali Kauzer. Toda priložnosti mi do konca kariere ne bo zmanjkalo.«



Peter Kauzer se je spravil v težave na SP 2019, na katerem je zasedel šele 35. mesto. Pri 37 letih se bo zato do zadnjega boril za četrto uvrstitev v olimpijsko reprezentanco. »Prvič sem v položaju, da lovim zaostanek za mlajšimi slovenskimi tekmeci. Zdaj sem v precej boljši formi kot na izbirnih tekmah, na katerih sem bil utrujen in sem samo čakal, da minejo. EP, na katerem bomo znova videli, v kakšnem stanju je tuja konkurenca, moram vzeti kot vsako drugo tekmo, pritiska sem vajen,« razmišlja izkušeni Hrastničan. Eduardo Brozovič

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: