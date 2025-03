Katastrofa po menjavi Dončića: Dallas ostal brez Irvinga, zdaj ima le devet igralcev (VIDEO)

Dallas Mavericks, nekdanji dolgoletni klub Luke Dončića, je izgubil še zvezdnika Kyrieja Irvinga, ki si je v prvi četrtini poškodoval levo koleno. Teksašani so z 98:122 doma izgubili proti Sacramento Kings.

Irving bo marca dopolnil 33 let, težka poškodba, na katero namiguje videoposnetek njegovega padca, pa pušča veliko prostora za črne slutnje. Potem ko je Dallas poslal Luko Dončića (25) v Los Angeles, je bilo to zimo pričakovano, da bosta ekipo proti uspehom vodila Kyrie in Lukova menjava iz Lakersov, zvezdniški center Anthony Davis. Vendar sta zdaj oba poškodovana, saj se je Davis poškodoval 8. februarja na svojem prvem nastopu za Dallas.

V takšni situaciji je Irving nosil ekipo na svojih ramenih, tako kot v obdobjih Dončićevih pogostih odsotnosti zaradi poškodb. V povprečju dosega 25 točk na tekmo, njegova poškodba pa je le še ena v nizu v nekdanji Lukovi ekipi, saj so na bolniškem seznamu tudi Daniel Gafford, Dereck Lively in P.J. Washington. Da bi bila situacija še težja, se je v tretji četrtini tekme proti Kingsom poškodoval rezervist Jaden Hardy.

Ekipa Jasona Kidda je tekmo končala s samo devetimi igralci in s trenutnim razmerjem zmag in porazov 32-30, s katerim trenutno zaseda deseto mesto na lestvici Zahodne konference. Spomnimo, lani so z Dončićem v postavi igrali v velikem finalu lige NBA proti Boston Celticsom.