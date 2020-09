Katančev soigralec zavihal rokave

Kultni firenški stadion Artemio Franchi, na katerem je že igrala tudi slovenska izbrana vrsta, danes resda ne bo gostil velikega derbija v skupini lige narodov, toda v pisanem drevišnjem sporedu je prav ta tekma tista, ki tudi pri nas privablja pozornost. Na eni strani bodo asi v prepoznavnih modrih dresih iz naše zahodne soseščine, na drugi pa nogometaši Bosne in Hercegovine z novim selektorjem Duškom Bajevićem, ki imajo v Sloveniji precej privržencev. Navijaška skupina BH Fanaticos, ki spremlja bosansko-hercegovske reprezentančne selekcije vsepovsod, je imela eno najbolj množičnih gostovanj v Torinu, ko so njihovi ljubljenci nazadnje, junija lani, prav tako igrali proti Italijanom (1:2; Džeko; Insigne, Verratti). Zagotovo bi se tudi danes v Firencah zbrala v velikem številu, toda ukrepi proti širitvi virusa so tako kot drugod po nogometni Evropi preprečili navzočnost občinstva na tribunah. Vloga favorita, zlasti na domačem igrišču, pripada italijanski vrsti, ta si želi predstaviti nogomet svoje dežele v lepši luči kot nazadnje. Kajti v zadnjih mesecih je vsekakor najbolj odmeval sklepni turnir lige prvakov v Lizboni, tu je nogomet iz Italije predstavljalo le moštvo Atalante iz Bergama, igralo sicer všečno že pred prihodom na Portugalsko, tam pa izgubilo v izdihljajih četrtfinala s poznejšim podprvakom PSG. Četrtfinale je bil tudi zadnja postaja azzurrov na zadnjem euru pred štirimi leti v Franciji, mrzla prha je nogomet naših sosedov zalila, ko se ti sploh niso uvrstili na mundial 2018. Italija dobro pozna Džeka Od takrat pa je Roberto Mancini, nekdaj soigralec Srečka Katanca pri Sampdorii, krepko zavihal rokave in se lotil dela z nacionalnim moštvom, pri katerem ni dvoma o nekaterih nogometaših zelo visoke ravni. Ciro Immobile iz Lazia si je tako kot tretji Italijan doslej, po Luci Toniju in Francescu Tottiju, priigral cenjeno lovoriko zlati čevelj, potem ko je zabil največ golov (36) v ligaških tekmovanjih po Evropi in tako ugnal tudi Bayernovega poljskega asa Roberta Lewandowskega (34) ter slovitega tekmeca iz Juventusovih vrst Cristiana Ronalda (31). Pri selekciji BiH danes ne bo Miralema Pjanića, ki se sicer iz Juventusa seli k Barceloni, nogometna Italija pa seveda najbolj spoštuje udarnega asa bosanskohercegovskega nogometa v zadnjem desetletju – Edina Džeka. V dresu Rome pogosto gole zabija kot za šalo, jasno, da bo danes v Firencah pod posebno vidnimi žarometi. Na tekmi, ki bo marsikateremu nogometnemu navdušencu, pa ne le v Italiji in BiH, popestrila petkov večer.